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Инфляция в Венесуэле в мае превысила уровень в 24500%

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  • 11.06.2018, 22:56

Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Уровень инфляции в Венесуэле в мае 2018 года превысил 24500% в годовом исчислении, а цены каждый день росли на 2,4%, передает ТАСС.

Об этом сообщил в понедельник Рафаэль Гусман, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи. Однопалатный парламент страны находится под контролем политических оппонентов правительства во главе с диктатором Николасом Мадуро.

"В мае гиперинфляция в Венесуэле составила 110,1%, накопленная - 1995,2%, в годовом выражении - 24571%, - сказал Гусман. - Эти данные показывают, что не было сделано ничего, чтобы остановить гиперинфляцию, и пока они (правительство Мадуро - прим. корр.) ищут способы сохранить власть, они разрушают жизнь венесуэльцев". Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Правительство во второй половине апреля в очередной раз подняло минимальную зарплату. С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего гражданина составил 2,55 млн боливаров. В то же время, согласно подсчетам экспертов из неправительственных организаций, стоимость продуктового набора на месяц для семьи из трех человек составила 120 млн боливаров.

Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. Только на территории соседней Колумбии находятся более 800 тыс. венесуэльцев.


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