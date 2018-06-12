Белорус Никита Корзун близок к переходу в «Утрехт» 12.06.2018, 8:27

Никита Корзун

Фото с сайта ua-football.com

К игроку, выставленному на трансфер киевским «Динамо», проявляют интерес сразу несколько клубов.

Белорусский хавбек Никита Корзун вот-вот должен определиться с местом продолжения карьеры. К игроку, выставленному на трансфер киевским "Динамо", проявляют интерес сразу несколько клубов. В их числе — "Утрехт", финишировавший на 5-й позиции в чемпионате Голландии-2017/18.

По сведениям FootBoom, Корзун подпишет полноценный контракт с "Утрехтом". Осталось уладить лишь некоторые формальности. Представители голландского клуба просматривали 23-летнего полузащитника в том числе в поединке национальных сборных Беларуси и Голландии, прошедших в рамках квалификации чемпионата мира-2018.

В минувшем сезоне Корзун провел за "Динамо" Александра Хацкевича 13 матчей, в шести из которых выходил на поле в стартовом составе.