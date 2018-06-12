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Как в СССР делали «музыкальных монстров»

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  • Максим Мирович
  • 12.06.2018, 16:39
  • 2,256

Отличный пример того, как функционировали и другие отрасли советской промышленности.

Так, друзья, сегодня будет интересный и давно обещанный пост про то, как в СССР делали "музыкальных монстров" — советские электрогитары. Эта тема интересна главным образом тем, что на примере электрогитар отлично видно, как функционировали и другие отрасли советской промышленности — сперва подсматривали, что же там делается на "загнивающем западе", а потом пытались сделать что-то похожее в СССР, но получалось как правило во много раз хуже.

Отчасти именно поэтому мне смешны всякие рассуждения о том, что СССР "мог обеспечить своих граждан самыми лучшими товарами" — создание всего, что технологически сложнее выплавки чугунных сковородок и штамповки алюминиевых ложек, требует наличия конкуренции, свободного рынка, частной собственности и защищенности людей от произвола государства — словом, качественно иной свободной среды и всего того, чего не было в СССР.

Итак, в сегдняшнем посте мы узнаем, как в СССР делали музыкальных монстров под названием "электрогитары". Заходите под кат, там интересно. Ну и в друзья добавляться не забывайте.

Как все было на «загнивающем западе»?

Начнем с того, что электрогитару (как и тысячи других полезных вещей) изобрели не в СССР, а на том самом "загнивающем Западе", который в СССР всячески хаялся и порицался. Первый магнитный датчик, названный позже "звукоснимателем", был изобретен в 1924 году Ллойдом Лоэром, который работал в компании Gibson — это привело к целой революции в джаз-бандах 1930-40-х годов и их дальнейшему развитию — появлению рок-групп и целому вееру новых жанров гитарной музыки.

На западе (главным образом, в США) электрогитары прошли большой эволюционный путь, чтобы примерно к 1960-м годам стать доминирующим инструментом в поп-музыке. Занимались этим (и занимаются сейчас) главным образом, две фирмы — Fender и Gibson. Немного расскажу вам про творческий путь создателя одной из этих компаний.

Лео Фендер, "отец гитарной музыки", изобртетатель и предприниматель, родился в 1909 году. С самого детства Лео тяготел к электронике — собирал и разбирал радиоприемники и любил посидеть с паяльником. В 1938 году Лео открывает свой магазин по продаже и обслуживанию рдиоаппаратуры под названием "Fender Radio Service", куда вскоре к нему стали приходить лидеры местных групп за усилителями и колонками. Помимо любви к технике, у Лео была также предпринимательская жилка и любовь к музыке — и он много думал о том, как же дать новым музыкальным коллективам новый инструмент для творчества.

Лео Фендер основывает фирму по производству гитар. В послевоенные годы джаз-банды стали постепенно выходить из моды, а новым коллективам нужно было более громкое звучание инструментов (так как размеры танцплощадок стали расти). Также новые инструменты должны были быть более простыми в уходе, настройке, и производстве — именно так появились первые цельнокорпусные электрогитары.

В 1949 году Лео Фендер создает свой прототип под названием Fender Esquire — позже эта гитара была переименована в Fender Telecaster, в честь появившегося "новомодного" телевидения. Гитара выглядела очень круто, отлично звучала и при этом была чрезвычайно проста — имела цельную деку и гриф, услиленный анкерным стержнем (чтобы его не "вело" от натяжения струн). Исполнитель мог переключаться междву двумя звукоснимателями гитары — что давало возможность выбирать различный тембр звучания. Несмотря на простоту, на гитару была получена целая куча патентов, которыми были защищены нововведения и изобретения Лео.

В 1953 году Лео Фендер выпускает Fender Stratocaster — который стал, пожалуй, самой массовой и узнаваемой электрогитарой в истории. Гитара имела не один, а два выреза на корпусе (что обеспечивало лучший доступ к верхним струнам), имела анатомические вырезы на корпусе (для лучшего прилегания к телу гитариста), имела не два, а целых три звукоснимателя, более тонкий гриф, а также машинку-"тремоло", что позволяло извлекать из инструмента "плавающие звуки".

Еще Фендер изобрел и создал первую массовую бас-гитару — как говорится, еще один плюс к заслугам.

Про Gibson много рассказывать не буду, скажу лишь — что если гитары Fender традиционно более популярны в легком роке и поп-музыке, то гитары Gibson традиционно чаще используются для музыки тяжелой — всякого там металла и прочего, из-за более "мясистого" и тяжелого звучания.

В этом пункте нам важно понять вот что — в открытом западном обществе электрогитары появились не "из-под палки", а как ответ на потребности населения (в частности — рок-групп). И фирма Fender, и фирма Gibson создавали свои инструменты почти как самолеты — разрабатывали множество прототипов, исследовали звучание той или иной породы и возраста древесины, думали над тем, как улучшить датчики-звукосниматели и т.д., затем получали патенты — это был целый эволюционный процесс, результатом которого стали прекрасные инструменты.

А что было в СССР? А там было все иначе.

А теперь давайте посморим, что было в СССР. Собственно, пост начинается только здесь — все что было написано выше, это просто для представления мировых тенденций. Советская культура развивалась (по крайней мере, старалась это делать) в отрыве от мировой, и всякие там ВИА и рок-группы поначалу считались в СССР "агентами империслистической разведки", которая не мытьем, так катанием хочет развалить СССР изнутри — по вечерам комсомольцы, вместо того чтобы читать переписку Энгельска с Каутским в зеленой обложке, вдруг захотят попрыгать под музыку длинноволосых хиппи — ну куда это годится!

Позже, когда стало очевидно, что Хор Заслуженных Артиллеристов Имени Пятницкого и хороводы девиц в кокошниках — это совсем не та музыка, которую слушает молодежь, было решено "разрешить" отечественные рок-коллективы — мол, пусть лучше слушают наше, чем буржуйское, а то непонятно, о чем там поют — может, Брежнева и заместителя начальника по кадрам товарища Сулугунина ругают.

Так стали появляться советские ВИА, музыку для которых писали советские композиторы. ВИА должны были на чем-то играть — западные инстурменты покупать было дорого (нужна была валюта), да и как-то некошерно, так стали появляться отечественные электрогитары.

Если вы думаете, что в СССР появился свой Кулибин, какой-нибудь там Леня Фендеров, то вы сильно заблуждаетесь — для этого нужна была вся свободная эволюционная среда — с конкуренцией, с настоящими радио-чартами, с свободной молодежью — которая была на западе и которой не было в СССР, и появление такого изобретателя в подобной среде было попросту невозможным.

Советские товарищи решили сделать иначе — на многочисленные фабрики балалаек, мясорубок и лодочного оборудования стали идти "партийные разнарядки" по производству электрогитар — партия приказала обеспечить страну "веслами" — извольте сделать. И многочисленные директора многочисленных фабрик стали думать, что же им предложить советским ВИА.

«Экспериментальная фабрика баянов имени Советской Армии».

Советская власть подошла к производству электрогитар со всей серьезностью, решив победить "вероятного противника" если не качеством, так количеством — а, у них там есть Фендер и Гибсон (небось безродные космополиты, симпатизирующие к тому же израильской военщине)? Что нам их пять гитарок, мы завалим их доселе невиданным количеством дров и поленьев музыкальных инструментов.

Электрогитара "Урал-650":

И на всевозможных заводах и фабриках по всей стране начали клепать из спичек и желудей советские электрогитары. По большей части это были весьма странные изделия невероятных форм и психоделического облика. Часть инструментов делалось на "Экспериментальной фабрики баянов имени Советской Армии" — это не шутка, действительно существовало такое предприятие. "Наш ответ Лео Фендеру", так сказать.

Электрогитара "Тоника" и одноименный бас:

Но внешний вид то такое, главное качество. Сказать, что советские электрогитары были некачественными — это не сказать ничего. В школьные годы ваш покорный слуга имел честь поиграть на примерно четырех советских электрогитарах — так вот, играть на "этом" было совершенно невозможно. Во-первых, у всех советский гитар был толстый как полено гриф — анкерный стержень внутрь ставить не научились, и для того, чтобы струны не "повело", приходилось делать гиф невероятной толщины. Часто это полено перевешивало корпус, и гитару при игре приходилось поддерживать.

Электрогитара "Крунк Даблнек":

Во вторых — вся гитарная фурнитура была крайне низкого качества. Лады быстро окислялись и темнели, с хромированных деталей облезало покрытие, все трескалось и разваливалось, колки не держали строй, машинка-"флойд" скрипела и могла убить внезапно вылетевшей (со скоростью пули) пружиной. Дерево было тоже очень плохое — что-то из мягких пород, совершенно не резонирующее и не звучащее.

Электрогитара "Элгва":

Разумеется, играть на этом всем было совершенно невозможно — гитары были очень "тугие", струны резали пальцы, звукосниматели толком не звучали, вдовесок все это фонило и имело кучу паразитных шумов и помех. В общем, если вы далеки от музыки — представье себе старый трухлявы "Запорожец", поставленный рядом с "Мерседесом" 2018 года — вот примерно такая же разница была между советскими гитарами и инстурментами от Fender и Gidson.

Электрогитара "Форманта":

В общем и целом — советские электрогитары годились только на то, что а-ля Курт Кобейн разбивать из о сцену. И то, боюсь что в случае с советскими гитарами — пострадала бы не гитара, а сцена.

Это был хитрый план?

Нормальные коллективы и ВИА старались достать себе заграничные инструменты — обычно музыканты на гастролях всеми правдами и неправдами старались достать инструмент от Fender или (реже) от Gibson — доходило даже до того, что исполнители покупали в музыкальных комиссионках отдельные части фирменных гитар — гриф, деку, звукосниматели, и после чего собирали уже с Союзе более-менее приличный инструмент. Таких "переделок" ходило очень много в годы Перестройки — к примеру, известный светлый "Fender Telecaster" Вячеслава Бутусова из ранних выступлений "Наутилуса" оказался не фирменным инструментом, а переделкой — от фирменной гитары там был только гриф и датчики.

А что было делать ансамблям, у которых не было возможности купить себе фирменную западную гитару? Можно было довольствоваться инструментами из стран соцлагеря (Iolana, Musima или LedStar), но и их было достать сложно — и поэтому ребята были вынуждены играть на советских "дровах".

И я не исключаю, что именно в этом и был хитрый план советской власти — мол, попробуете поиграть на наших говногитарах, расхотите музицировать — и "западной заразы" в виде рок-групп у нас в стране будет меньше, останется только сводный заслуженный орденоносный хор трубачей-пожарных.

Максим Мирович, livejournal.com


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