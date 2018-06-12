закрыть
12 июня 2018, вторник, 22:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Париже освободили заложников

  • 12.06.2018, 21:40

Мужчину, захватившего заложников в столице Франции, задержали.

Правоохранители освободили заложников, которых захватил злоумышленник в здании в 10-м округе Парижа, сообщил в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, передает gordonua.com.

Им ничего не угрожает. Захвативший заложников мужчина задержан.

Министр поблагодарил правоохранителей за профессионализм.

BFM TV отмечает, что злоумышленник удерживал двух человек почти четыре часа.

Он захватил их примерно в 16.00 (17.00 по Минску). Полиция оцепила территорию вокруг здания. Мужчина сказал правоохранителям, что вооружен. Он требовал связать его с представителями посольства Ирана. По данным СМИ, злоумышленник удерживал заложников в офисе компании Mixicom.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч