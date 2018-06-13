Налоги забирают 50% заработка белорусов 18 13.06.2018, 7:56

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Главная особенность налоговой системы в стране – ее непрозрачность.

Когда слышишь о том, что в европейских странах ставка подоходного налога может доходить до 40%, если не больше, всегда невольно радуешься нашим «скромным 13%».

Однако секрет в том, что этот налог - далеко не единственный, который всем приходится платить, пишет kp.by.

Сколько своих денег мы на самом деле отдаем государству?

Рассчитывать налоги мы будем для среднестатистического белоруса со средней зарплатой, который водит машину, курит, иногда может выпить и, конечно, ходит в магазин за продуктами.

Сразу определимся, исходя из какой суммы будем делать наш расчет. Возьмем сумму, которую большинство белорусов и близко не видит в расчетных листках, но которой любят оперировать в официальных отчетах - 921 рубль. Это зарплата «грязная», то есть до вычета налогов и сборов. Но на самом деле работодатель отдает за нас гораздо больше денег: по закону он обязан перечислять в Фонд соцзащиты сумму, равную 34% от общего объема зарплат всех сотрудников. Так что, по сути, нам платят на 34% больше, просто этих денег мы не видим - они отправляются прямиком в ФСЗН.

Итак, если некий фантастический белорус получает зарплату в 921 рубль (потому что в реальности такая зарплата – огромная редкость), то на самом деле вы обошлись работодателю в 1234 рубля. От этой суммы и будем отталкиваться, вычитая из нее все налоги, которые мы платим.

Страховые взносы

Они идут в Фонд социальной защиты населения, из которого жителям страны платят пенсии и пособия. Пенсионная система у нас не накопительная, а распределительная, так что эти деньги вы откладываете не для себя. Из них сейчас платят пенсии тем, кто уже вышел на заслуженный отдых.

Как мы уже говорили, львиная доля страховых взносов приходится на работодателя - 34% зарплаты. В нашем примере это 313 рублей. Еще 1% удерживают из зарплаты работника. Это 9 руб. 21 коп.

Итого: 1234 - 313 - 9,21 = 911 руб. 79 коп.

Подоходный налог

В Беларуси ставка единая для всех - 13%. Подоходный налог со средней зарплаты равен 119 руб. 73 коп. Разумеется, речь идет только о наемных работниках. Предприниматели, ремесленники, те, кто каким-то образом сам зарабатывает на жизнь (например, сдает квартиру), платят налоги по-другому.

Итого: 911,79 - 119,73 = 796 руб. 6 коп.

Земельный налог

Это, можно сказать, цена за пользование тем участком земли, на котором стоит ваш дом. Те, кто живет в квартирах, не исключение, просто в этом случае сумма земельного налога делится между всеми жильцами дома. Земельный налог надо платить и за дачу, и за гараж, если они у вас есть.

По данным Министерства по налогам и сборам, в прошлом году на счет земельного налога пришлось 590,8 млн. рублей поступлений в бюджет. С каждого жителя страны - в среднем по 62 рубля. Или же по 5 руб. 16 коп. в месяц.

Итого: 796,06 - 5,16 = 790 руб. 90 коп.

Отчисления на капитальный ремонт

Среднестатистический белорус в месяц платит за капремонт 2 руб. 60 коп.

Технически их нельзя назвать налогом, но это все равно обязательная плата для всех, кто живет в многоквартирных домах (а таких большинство), даже если в ближайшее время в этом самом доме ремонта не предвидится. Размер отчислений на капремонт зависит от площади квартиры: квадрат стоит 0,0953 рубля в месяц. По данным Белстата, на одного жителя страны приходится в среднем 27,4 квадратного метра жилой площади. А это означает, что среднестатистический белорус в месяц платит за капремонт 2 руб. 60 коп.

Итого: 790,90 - 2,60 = 788 руб. 30 коп.

НДС

Налог на добавленную стоимость заложен в цену практически всех товаров и услуг, которые мы покупаем. Цифра на ценнике - это уже итоговая сумма с учетом налога. А, например, в США цены указываются без учета НДС, поэтому покупателям нужно прибавлять в уме определенный процент к стоимости лежащего в корзинке.

Ставка НДС в Беларуси - от 0 до 20% в зависимости от товара, но чаще всего встречается все же 20%. И, к слову, из всех налогов именно НДС приносит больше всего денег в бюджет: обычно это примерно треть от общей суммы налоговых поступлений.

В прошлом году за счет налога на добавленную стоимость казна пополнилась на 9,2 млрд. рублей. Делим на всех жителей страны - получаем 970 руб. Или же примерно по 80 руб. в месяц.

Итого: 785,72 - 80 = 705 руб. 72 коп.

Акцизы

Это еще один косвенный налог, отдельная надбавка к некоторым товарам - всем видам алкогольных напитков, сигаретам и топливу. В прошлом году акцизы тоже принесли немало денег в бюджет - 2,3 млрд. рублей. На одного человека в среднем пришлось примерно 238 руб. за год, или 19 руб. 83 коп. за месяц.

Итого: 705,72 - 19,83 = 685 руб. 89 коп.

РЕЗУЛЬТАТ:

Работодатель «заплатил» вам 1234 рубля. Из них на различные налоги ушло 548 руб. 11 коп. - почти половина от этой суммы! Так что на самом деле практически половину заработанных денег вы отдаете государству (а иногда и больше - см. «А В ЭТО ВРЕМЯ»).

Местные бюджеты во многом формируются за счет тех налогов, которые платят обычные люди.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Что страна делает с этими деньгами?

- В стране есть больше тысячи бюджетов различных уровней плюс Фонд соцзащиты, который бюджетом не является, но его тоже нужно учитывать. Образование (дошкольное, школьное, профессионально-техническое), медицина (поликлиники и больницы местного значения), ЖКХ, местный транспорт, благоустройство улиц оплачиваются за счет местных бюджетов, - объясняет экономист Владимир Ковалкин, руководитель проекта «Кошт урада». - Местные бюджеты во многом формируются за счет тех налогов, которые платят обычные люди. В первую очередь это НДС, подоходный налог и налог на прибыль (его платят предприятия. - Ред.). Какая-то часть денег отправляется в республиканский бюджет, откуда они уходят на финансирование общереспубликанских нужд: силовых структур (милиция, пограничная служба, Министерство обороны, КГБ и так далее), науки, высшего образования, а также на выплату внешнего долга.

Как еще белорусы пополняют бюджет?

Для нашей считалки мы взяли только те налоги, которые нужно платить абсолютному большинству жителей страны. Но есть и другие налоги и сборы, которые время от времени приходится перечислять в бюджет. Вот некоторые из них.

Подоходный налог

Иногда его приходится доплатить сверх тех 13%, которые вычитают из зарплаты. Например, если вам подарили крупную сумму, вы продали больше одной машины в течение года, больше двух квартир в течение пяти лет и так далее.

Дорожный налог

Платят его только автомобилисты, а размер этой самый платы зависит от типа и веса авто. В прошлом году белорусы заплатили 295 млн. 40 тыс. дорожного налога.

Госпошлины

Поменять паспорт, заключить брак или развестись, сдать на права или поменять их, зарегистрировать машину - за все это нужно платить пошлину. В основном они привязаны к базовой величине. Например, замена паспорта - одна базовая (сейчас это 24 руб. 50 коп.), получение новых номеров для автомобиля - две (49 рублей).

Налог на посылки

Если в месяц вы получили по почте товаров больше чем на 22 евро - нужно заплатить сбор и таможенную пошлину.

Если в месяц вы получили по почте товаров больше чем на 22 евро - нужно заплатить сбор (30% с суммы превышения) плюс еще таможенную пошлину (5 евро). За прошлый год налог на посылки принес бюджету страны 3,7 миллиона рублей.

Налог на тунеядство

Такого налога (официально - сбора на финансирование госрасходов) больше нет, но неработающих все равно будут наказывать рублем. Со следующего года они начнут полностью оплачивать горячую воду, отопление и газ, если в квартире установлена колонка. Правда, делать это будут только те, кто является плательщиком коммунальных услуг (например, собственником квартиры).