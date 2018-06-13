Стало известно, как будут высчитывать коммуналку для «тунеядцев» 11 13.06.2018, 10:36

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Фото с сайта kp.by

В Гомельской области утвердили алгоритм расчета полной стоимости ЖКУ по декрету №1.

Райисполкомы Гомельской области утвердили Положения, согласно которым будут формировать «жировки» для тунеядцев, пишет «Деловой Гомель».

Как это будет происходить?

Большинство районных исполнительных комитетов Гомельской области уже утвердили Положения о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, из которых стал понятен алгоритм, по которому местные власти будут взимать полную стоимость коммунальных услуг с незанятых в экономике трудоспособных граждан.

Данный алгоритм можно представить в следующем виде:

1. Комиссия изучает базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике

2. В течение двух рабочих дней после получения комиссией доступа к базе данных, содержащаяся в ней информация, направляется в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением (даже — ЖКУ), для определения лиц, оплачивающих услуги с полным возмещением затрат.

3. Сведения о лицах, оплачивающих услуги с возмещением затрат, направляются организациями, осуществляющими учет, расчет и начисление платы за ЖКУ, в комиссии не позднее 6-го числа последнего месяца каждого квартала.

4. После получения сведений о лицах, оплачивающих услуги с возмещением затрат, комиссия организует с ними работу, в том числе рассматривает их заявления. По результатам данной работы формируется список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

5. Сформированный список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, до 1-го числа второго месяца каждого квартала направляется для утверждения в райисполком. Утвержденный список не позднее 8-го числа второго месяца каждого квартала направляется комиссией в организации, осуществляющие начисление платы за ЖКУ.

6. Комиссия не позднее 10-го числа второго месяца каждого квартала информирует граждан о включении их в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

7. По результатам работы комиссия представляет оператору базы данных информацию для ее корректировки.

Таким образом, можно сделать вывод, что решение о величине оплаты коммунальных услуг будет приниматься один раз в квартал. При этом у граждан, попавших в предварительный список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в распоряжении будет около месяца для того, чтобы убедить комиссию не включать их в окончательный список для оказания услуг ЖКУ с полным возмещением затрат.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Позже правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1. Не занятые в экономике белорусы, которые подпадают под действие тунеядского декрета, будут по полной стоимости рассчитываться за три услуги: газоснабжение, подогрев воды и отопление.

Формировать базу тунеядцев будет Минтруда. Эту базу планируют создать к 1 декабря этого года, она будет обновляться раз в квартал.

Предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.