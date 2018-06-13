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История повторяется

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  • Роман Бессмертный
  • 13.06.2018, 11:23
  • 1,997
Роман Бессмертный
Фото: PHL

Чемпионат мира по футболу в России - это срежиссированный триумф Путина.

Чемпионат мира по футболу в России сегодня напоминает о подобном событии в нацистской Германии. В течение двух недель августа 1936 года в Берлине проходили летние Олимпийские игры. Ослабив планы территориальной экспансии, гитлеровский режим использовал спортивный праздник, чтобы ослепить многочисленных иностранных гостей и журналистов блеском якобы миролюбивой и терпимой Германии.

Германия искусно рекламировала Олимпиаду, используя красочные плакаты и распространяя печатные издания. Напряженная пропагандистская работа продолжалась и после окончания Игр, увенчавшись выходом в 1938 году противоречивого фильма «Олимпия».

Режиссером картины стала поклонница нацизма Лени Рифеншталь. Снять этот фильм ее уполномочило немецкое правительство.

В «Олимпии» использованы реальные кадры, на которых Гитлер, устроившись на верхнем ряду трибуны, аплодирует и радуется, когда немецкие спортсмены вырываются вперед, и барабанит пальцами по затянутом в форменные штаны колену, когда они остаются позади.

Эти кадры, снятые скрытой камерой, были сделаны преднамеренно. С целью показать человеческую сторону жестокого диктатора.

История с проведением очередного спортивного праздника повторяется во второй раз. Чемпионат мира по футболу в России - это срежиссированный триумф Путина. Для России это не спортивный праздник, а возможность надеть очередную имиджевую маску.

Однако люди, из-за любви к футболу и спорту, вновь могут упустить моральную черту, за которой становятся молчаливыми соучастниками утверждения тоталитарного режима.

Роман Бессмертный, «Фейсбук»


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