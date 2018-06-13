Daily Telegraph: Иран должен последовать примеру КНДР 13.06.2018, 13:52

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Как саммит в Сингапуре может отразиться на мировой политике.

Многие британские издания подводят итоги саммита между США и КНДР и размышляют, как встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может отразиться на мировой политике, пишет bbc.com.

Северокорейский лидер продемонстрировал, что, в отличие от иранского режима, он готов покончить с конфронтацией, пишет обозреватель Daily Telegraph Кон Кохлин.

Теперь, когда Дональд Трамп согласился на - если можно так выразиться - сделку с Ким Чен Ыном, американскому президенту остается лишь решить другую насущную проблему - иранскую. В плане военной мощи из двух стран-изгоев именно Северная Корея представляла наибольшую угрозу.

КНДР разработала несколько ядерных боеголовок, тогда как Ирану, насколько известно, пока не удалось добиться технологического прорыва, необходимого для создания ядерного оружия, пишет автор.

Также, судя по недавним испытаниям, ракетная система Северной Кореи продвинулась намного дальше. Однако, конечно же, были достоверные сведения о том, что Пхеньян и Тегеран достаточно долгое время тесно взаимодействовали в вопросах развития своих ядерной и ракетной программ, поэтому вполне вероятно и то, что Иран может обладать примерно теми же технологиями, что и Северная Корея. Разница может быть лишь в том, что иранцам удается скрывать свои достижения от мира, полагает обозреватель.

Огромная разница между двумя режимами заключается в том, что во главе Северной Кореи находится руководство, которое, судя по всему, по-настоящему готово мирными средствами положить конец конфронтации с Вашингтоном. Как сказал Ким Чен Ын на встрече с Трампом: "Мы решили оставить прошлое позади".

К сожалению, в том, что касается Ирана, справедливо обратное. Первая проблема заключается в том, что западные руководители не до конца понимают, кто на самом деле управляет страной. Следует ли вести дела с аятоллой Али Хаменеи или демократически избранным президентом Хасаном Рухани?

Однако главный вопрос - есть ли кто-либо в Тегеране, кто готов урегулировать разногласия с США и их союзниками? Злополучная ядерная сделка, в которую бывший президент Барак Обама вложил столько политических сил, должна была заложить основание для новой эры международного сотрудничества иранцев. Однако вместо этого иранский режим увидел в сделке возможность расширить свое пагубное влияние на арабский мир, отмечает Кохлин.

Также Тегеран не показал, что он настроен на взаимодействие с администрацией Трампа после того, как президент заявил о выходе из сделки. Наоборот, режим лишь усилил антиамериканскую риторику, а Хаменеи недавно заявил, что Иран начнет увеличивать мощность по обогащению урана в специальных центрифугах.

Помимо этого, Иран прикладывает все большие усилия в формировании глобальной террористической сети. Об этом на встрече с арабскими дипломатами в Лондоне рассказал бывший глава отдела специальных операций министерства юстиции США Дерек Мальтц. По его словам, поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" вовлечена в глобальную сеть контрабанды наркотиков, а значительная часть доходов затем поступает на финансирование террористических операций в арабском мире и за его пределами, пишет автор.

Так не ведет себя страна, заинтересованная в налаживании отношений с Западом. Такое поведение не останется незамеченным среди таких политических ястребов в окружении Трампа, как советник по национальной безопасности Джон Болтон, которым не терпится преподать урок аятолле.

Пожалуй, единственным способом избежать серьезной конфронтации между США и Ираном могли бы стать совместные усилия других стран, участвовавших в подписании сделки - Британии, Франции и Германии, чтобы убедить Вашингтон занять более взвешенную позицию по этому вопросу.

Вероятность этого крайне мала, учитывая то, что происходило на саммите "Большой семерки" в Квебеке, где Трамп и европейские лидеры расходились во мнениях относительно множества вопросов - от торговых тарифов до финансирования НАТО, отмечает Daily Telegraph.

Очевидно, что этот президент не готов выслушивать лекции от кого бы то ни было, будь то традиционные европейские союзники или давние враги в Иране. И окрыленный успехом саммита в Сингапуре, Трамп с еще большим энтузиазмом постарается навсегда закрыть для себя этот вопрос.

Это говорит лишь о том, что мяч сейчас на иранской стороне. Тегеран может продолжать провоцировать Вашингтон угрозами о расширении ядерной программы, при этом продолжая финансировать террористическую деятельность. Либо он может поступить мудро и последовать примеру Ким Чен Ына для деэскалации отношений с Америкой.

Иранцы уже оказывались в подобной ситуации, когда после свержения Саддама Хусейна в 2003 году они без лишнего шума свернули свою программу ядерного оружия. Подобное решение им стоит принять и сейчас, либо столкнуться с последствиями, резюмирует автор.