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Еще раз, медленно

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  • Виктор Шендерович
  • 13.06.2018, 17:09
  • 2,921
Виктор Шендерович

Я, пожалуй, за французов поболею или за англичан, и знаете почему?

Ну, пока не началось, попробую еще раз.

Только вы меня сразу не бейте, ладно? Дослушайте — и попробуйте возразить. И чур – в этот раз давайте обойдемся без истерик по поводу моего еврейства, зоологической русофобии, морального падения и легендарной продажности — иначе как-нибудь попробуйте, ладно?

На уровне мозга.

Для начала, как всегда, – парой аксиом определим сетку координат, чтобы разговор вообще имел смысл.

Первая и главная: Родина не тождественна администрации. Она не тождественна ей нигде и никогда, и зазор есть даже в Норвегии; в случаях же администрации нелигитимной, преступной и бесконтрольной интересы Родины и властной группы расходятся обычно под углом 180 градусов (см. случаи Гитлера, Пол Пота, Туркменбаши, династии Кимов etc).

Желать поражения Гитлеру – нормальное желание немецкого патриота (не путать с сотрудником гестапо). Укреплять власть Гитлера – значит желать дальнейших несчастий Родине и окрестным народам.

Согласились с этим – или есть возражения?

Если согласились – приступаем к сравнительному анализу.

Администрация России сегодня – администрация нелегитимная, преступная и бесконтрольная. По всем ключевым показателям – индексу коррупции, свободы слова, социальных гарантий… — мы находимся в настоящее время в компании стран с глубоко азиатским политическим устройством.

Власть внутри давно узурпирована и является де-факто полицейским режимом, хотя и приукрашена формальными демократическими институтами. Спорить о том, является ли Государственная Дума свободным парламентом, а ведомство г-на Чайки – органом надзора за законностью, — увольте.

(Всех, кто хочет об этом поспорить, попрошу выйти из зала, с нормальными – продолжим…)

Итак, внутри у нас – классический «режим» (его т.н. «поддержка» населением значения для идентификации не имеет – куда ж оно денется, население? на то он и режим; см. прецеденты выше).

Снаружи — аннексированы несколько территорий в сопредельных государствах (юридическое прикрытие аннексии тоже не является предметом для дебатов: Австрия при Гитлере, страны Балтии при Сталине и Кувейт при Саддаме — были присоединены в полном соответствии с юриспруденцией, не правда ли?).

Продолжим ряд аксиом-напоминаний.

Еще никогда в истории страна с узурпированной личной властью, страна-агрессор, противопоставлявшая себя миру, не выигрывала у мира на длительной исторической дистанции. Все это победоносное сумасшествие всегда и везде заканчивалось плохо. Иногда это сопровождалось мировыми войнами, иногда обходилось просто деградацией и/или обрушением, но ни разу от этого не случилось ничего хорошего.

Отсюда с чистотой формулы выводим: всякое укрепление отвязавшейся преступной администрации, всякое накопление ее пиаровского ресурса, дальнейший рост ее власти и возможностей – прямая угроза для Родины!

Не только для нее, разумеется, но в первую очередь – именно для нее.

Желать ущерба и поражения такой администрации – обязанность патриота.

Как вы уже, может быть, догадались, я про мундиаль.

Я обожаю футбол и смотрю эти мундиали с 1962 года. Моя жизнь в эти летние дни расписана заранее и проходит по преимуществу на диване.

Я болельщик «Спартака» и мне трудно желать поражения Черчесову.

Но приходится.

Я, пожалуй, за французов поболею или за англичан, и знаете почему?

Потому что никакая победа французской сборной не даст Макрону возможности узурпировать власть. Потому что Терезе Мей не светит ни пункта лишнего рейтинга в случае успеха Кейна и Ко. Так у них устроено, у либерастов. В английско-французском случае футбол — это всего лишь футбол. Игра.

А в наших нехитрых широтах каждый забитый мячик или заброшенная шайба становятся очередным шприцом эйфории, умело введенным в вену и без того одуревшему населению. Путин немедленно и умело отпиарится по полной программе, как пиарился еще в дни теннисных побед Кафельникова (у нашего лидера — огромный опыт прихода в раздевалки час побед и исчезновения вообще отовсюду в часы поражений).

Впрочем, с этим мундиалем он уже победил.

Запад, со времен Тэтчер и Рейгана обмякший до степени полного неприличия, оказался не способным на внятные коллективные реакции. Увы, мы живем в таком удивительном, чрезвычайно политкорректном мире, где Месси не дозволено сыграть в Иерусалиме, зато Салаху можно обниматься с Кадыровым.

Еще не начавшись, Мундиаль-2018 уже служит дальнейшему укреплению путинской власти. Сам факт приезда миллиона болельщиков, весь этот веселый международный карнавал – победа Путина, и он, будете покойны, по полной программе нарастит на этом рейтинг, чтобы еще увереннее, чем раньше, творить потом жесточайшие беззакония.

В цену олимпийского Берлина-1936 вошли Ковентри и Хатынь, писал я четыре года назад, предостерегая от эйфории в дни открытия сочинской Олимпиады. В цену уже сочинской Олимпиады – вскоре после того текста — вошли и многие тысячи погибших на Донбассе, и малазийский «Боинг»…

Охота проверять закономерности дальше? – ну, вперед.

Футбольный праздник начинается. «О спорт, ты мир», ага, как же.

Поговорим через годик, сверим впечатления с теми, кто останется в живых.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»


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