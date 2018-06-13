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Тереза Мэй: Мы должны усилить санкции против РФ

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  • 13.06.2018, 18:47
Тереза Мэй
Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Премьер-министр Великобритании будет добиваться на встрече с лидерами стран ЕС ужесточения санкций.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что на встрече с лидерами стран ЕС будет добиваться не только сохранения, но и ужесточения санкций против России, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России. Более того, я думаю, есть даже области, где мы должны усилить санкционный режим», — заявила премьер.

Отношения России и Великобритании существенно ухудшились в этом году, основной причиной стало отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву, российские власти свою причастность отрицают.

Власти Великобритании после этого объявили о высылке российских дипломатов, еще ряд стран в знак солидарности с Лондоном пошли на аналогичные шаги. Россия ответила объявлением британских дипломатов персонами нон грата и закрытием консульства страны в Санкт-Петербурге, также прекратил работу Британский совет.

Ранее, 10 июня, сохранить и при необходимости ужесточать антироссийские санкции договорились лидеры стран «Большой семерки». На такой позиции также настаивала Мэй. В коммюнике по итогам саммита отмечалось, что страны G7 поддерживают позицию Лондона по отравлению Скрипалей.


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