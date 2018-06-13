Гаишники в гражданском проверят маршрутки и такси в Бобруйске 1 13.06.2018, 19:08

Иллюстрационное фото

Проверяющие в гражданской форме будут подсаживаться к маршрутчикам и таксистам.

До 28 июня маршрутки и такси в Бобруйске будут под контролем ГАИ. Проверяющие в гражданской форме будут подсаживаться и следить за правилами соблюдения ПДД и внешним видом авто, передает bobruisk.ru.

Сообщается, что чаще всего водители такси и маршрутные автобусы нарушают установленные скоростные ограничения, игнорируют некоторые знаки, едут не на свой сигнал светофора, возят людей больше положенного, пользуются телефонов и не пропускают пешеходов. В связи с этим Госавтоинспекция решила устроить рейд в Бобруйске. Он пройдет до 28 июня.

Статистика в городе следующая: за пять месяцев этого года сотрудниками подразделения отдела ГАИ Бобруйска выявлено 114 нарушений ПДД, допущенных водителями маршрутных такси.

Из них: 27 – за нарушения правил проезда перекрестков, 15 – за превышение скорости, 11 – за пользование мобильным телефоном во время движения, 30 – за непропуск пешеходов на пешеходных переходах без светофора, 20 – за высадку пассажиров в неустановленном для этого месте и за перевозку пассажиров сверх разрешенного количества, 11 – иные нарушения ПДД.

За это время произошло три ДТП с участием маршруток, два из которых было по вине водителя маршрутного такси.

Во время рейда сотрудники ГАИ в некоторых случаях будут в гражданской форме одежды, они будут в качестве пассажира следить за водителем. Так же будут проводиться негласные проверки с использованием приборов фото и видеофиксации, в которых будут обращаться внимание на внешний вид маршруток, состояние салона, шин и фар.