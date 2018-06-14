Астрофизики вычислили массу галактики Млечный Путь 1 14.06.2018, 14:53

Для определения массы галактики ученые исследовали расположенные вблизи более мелкие объекты.

Группа американских ученых установила массу галактики Млечный Путь.

Показатель, полученный в ходе нового исследования, составляет 960 миллиардов масс Солнца. Об этом пишет Astrophysics of Galaxies.

Сообщается, что ранее астрофизики уже определяли массу галактики, ориентируясь на параметры движения более мелких объектов, которые вокруг нее движутся. Однако в силу различия масс и разноудаленности объектов от Млечного Пути результаты оказывались не точными.

В итоге учеными были получены результаты в диапазоне от 700 миллиардов до 2 триллионов масс Солнца.

Ученые Аризонского университета основывали свои расчеты на угловых моментах объектов, которые движутся вокруг Млечного Пути. Данные параметры не зависят от расстояния между галактикой и объектами, а соответственно - результат отличается большей точностью.