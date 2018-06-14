Павел Северинец: Горжусь, что участвую в протестах против БелАЭС 3 14.06.2018, 16:45

Павел Северинец

Фото: belaruspartisan.org

Политика оштрафовали более чем на тысячу рублей.

Лидера Белорусской христианской демократии судили в Советском районном суде Минска. Павла Северинца обвинили в нарушении разрешенного порядка проведения Чернобыльского шляха и призывах к акциям протеста против строительства Островецкой АЭС, передает «Радыё Свабода».

На суде Павел Северинец опроверг сведения милиции из протокола, согласно которому 26 апреля с речью он выступал возле кинотеатра «Октябрь», где собирались участники Чернобыльского шляха, а не возле часовни уже после шествия. «Там митинг был разрешен», - настаивал Павел Северинец.

Что касается призывов к гражданам участвовать в предполагаемых ежемесячных акциях протеста против стройки Островецкой АЭС - то Северинец признал, что информировал людей об акциях протеста, поскольку считает строительство АЭС в Островецком районе преступлением.

«Как выпускник географического факультета БГУ хорошо представляю эту опасность. Островецкая АЭС построена в месте четырех геологических разломов, строить там АЭС нельзя, и я горжусь, что присоединяюсь к протестам против этой стройки», - сказал Павел Северинец.

Оппозиционный политик считает, что строить АЭС именно в Островецком районе Лукашенко приказал правитель России Путин, «чтобы была возможность шантажировать Европу».

Свидетельствовал против политика сотрудник милиции Павел Мацкевич. Второй свидетель, милиционер Сергей Журко, в суд не явился.

Относительно очередного штрафа Павел Северинец отмахнулся: «Впереди еще столько судов, у меня только за Куропаты около 20 протоколов...»

Судила Павла Северинца судья Советского райсуда Вера Гoлoвкова, которой Павел Северинец заявлял отвод, но результата не добился. Также судья Гoлoвкова отказалась вести процесс по-белорусски. Она оштрафовала политика на 45 базовых величин - 1102 рубля 50 копеек.

Чернобыльский шлях прошел в Минске 26 апреля. Шествие и митинг были разрешены столичными властями.