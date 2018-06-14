В кофе нашли неожиданную, но полезную особенность 7 14.06.2018, 17:04

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Оказалось, что кофеин оказывал позитивное воздействие на интеллектуальную деятельность.

Американские ученые опубликовали в Journal of Psychopharmacology результаты проведенного ими исследования свойств кофе. Специалисты обнаружили неизвестную до сих пор способность напитка воздействовать на умственный функционал, пишет medikforum.ru.

Употребление кофеина повышает внимание и работоспособность людей в коллективе, заявили, в частности, в публикации журнала авторы работы, сотрудники Университета штата Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе. В пользу такого мнения говорят итоги эксперимента с участием людей.

Исследователи привлекли для проведения испытаний 72 человека из числа студенческой молодежи. От участников требовалось дискутировать на определенные темы, предлагать идеи для решения проблем, поднимаемых в диспутах. При этом добровольцы были поделены на две группы: одна пила кофе до участия в дискуссии, вторая – после.

Оказалось, что кофеин оказывал позитивное воздействие на интеллектуальную деятельность людей в коллективе, если был выпит до того, как ставились задачи, требующие мыслительной, креативной деятельности. Ученые заявили, что работоспособность и внимательность людей первой группы были более высокими по сравнению со второй группой – оценки, полученные «кофейным» коллективом, оказались в 1,4 раза выше.

Отметим, что недавно в США было проведено исследование инициированное Управлением по контролю над качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA). Целью проекта было установить количество кофе, которое можно было бы принять за норму здорового потребления. В итоге исследователи констатировали: несколько стандартных кофейных чашек напитка, но не более 5, — будут несомненно полезными здоровью (при отсутствии индивидуальных противопоказаний). Употребление кофе при этом поспособствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета 2 типа.