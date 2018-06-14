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Против Алеся Липая возбуждено уголовное дело

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  • 14.06.2018, 17:07
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Директора БелаПАН обвиняют в неуплате налогов.

Руководитель белорусского независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 173 тысячи рублей, сообщает КГК.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов).

Липая подозревают в том, что он не заплатил подоходный налог с доходов, полученных за рубежом.

Сообщается, что якобы в 2016-2017 гг. Липай получил от нерезидентов Беларуси доход на общую сумму более 1,3 миллиона рублей, не представил налоговые декларации и не уплатил подоходный налог. Таким образом, сообщает КГК, Липай не уплатил налогов на сумму 173 тысячи рублей.

Липай признал нарушение законодательства и заплатил налог и пеню в размере более 191 тысячи рублей. Но с учётом того, что размер ущерба превысил 1 тысячи базовых величин, финансовая милиция обязана установить обстоятельства получения денег.


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