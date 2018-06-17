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Видеофакт: Зажигательный танец Домрачевой и Бьерндалена на вечеринке «короля»

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  • 17.06.2018, 16:03

Танец посвящен окончанию карьеры легендарного норвежского биатлониста.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален вместе с женой Дарьей Домрачевой поставили танец для торжественного вечера в честь ухода норвежца из спорта, передает «Трибуна».

Вечер прошел 16 июня в Осло. На мероприятии присутствовали многие действующие спортсмены, а также биатлонисты, уже завершившие карьеру.

После сезона-2017/18 Бьорндален объявил о завершении карьеры. Домрачева пока не определилась, будет ли продолжать выступления.


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