Видеофакт: Зажигательный танец Домрачевой и Бьерндалена на вечеринке «короля» 2 17.06.2018, 16:03

Танец посвящен окончанию карьеры легендарного норвежского биатлониста.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален вместе с женой Дарьей Домрачевой поставили танец для торжественного вечера в честь ухода норвежца из спорта, передает «Трибуна».

Вечер прошел 16 июня в Осло. На мероприятии присутствовали многие действующие спортсмены, а также биатлонисты, уже завершившие карьеру.