Видеофакт: Зажигательный танец Домрачевой и Бьерндалена на вечеринке «короля»2
- 17.06.2018, 16:03
Танец посвящен окончанию карьеры легендарного норвежского биатлониста.
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален вместе с женой Дарьей Домрачевой поставили танец для торжественного вечера в честь ухода норвежца из спорта, передает «Трибуна».
Вечер прошел 16 июня в Осло. На мероприятии присутствовали многие действующие спортсмены, а также биатлонисты, уже завершившие карьеру.
После сезона-2017/18 Бьорндален объявил о завершении карьеры. Домрачева пока не определилась, будет ли продолжать выступления.