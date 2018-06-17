Как выросли зарплаты в самых успешных странах ЕС 17.06.2018, 18:55

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За 12 месяцев средняя зарплата в ЕС выросла на 2,7%.

Об этом сообщает агентство Евростат, передает etcetera.media.

Быстрее всего растут доходы жителей стран Восточной Европы. Чемпионами стали Румыния (+13%), Латвия (+11%) и Венгрия (+10%). Зарплаты поляков увеличились на 8%, литовцев — на 9%.

Практически не изменились доходы жителей Западной Европы и Скандинавии. Например, во Франции, Германии и Швеции зарплаты выросли всего на 2-3% за год.

Единственной страной ЕС, в которой средняя зарплата сократилась, оказалась Португалия (-1,5%).

Годовая инфляция в ЕС составила всего 1,7%. На меньшую величину выросли доходы жителей Италии, Финляндии, Испании и Дании. Фактически за год они стали немного беднее, хотя денег стали получать больше.