В Японии произошло мощное землетрясение 18.06.2018, 7:32

Фото: Yosuke Mizuno / Kyodo News / AP / East news

По последним данным, погибли три человека, около 40 получили ранения.

Сильное землетрясение магнитудой 6,1, произошедшее в японской префектуре Осака, привело к практически полной остановке движения скоростных и обычных поездов, а также нарушило авиасообщение на юго-западе страны. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала в результате подземных толчков погибли три человека, еще 37 человек получили ранения. Одной из погибших оказалась 9-летняя девочка, которую придавило стеной возле школьного бассейна. Кроме того, землетрясение унесло жизни еще двух пожилых человек. Один из них погиб при обрушении стены, второй с травмами был доставлен в госпиталь, где и скончался.

Сейсмологи сообщили, что эпицентр землетрясения находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 км. Данных о крупных разрушениях не поступало, однако сильные подземные толчки ощущались в префектурах Осака, Киото, Хиого, Миэ и Нара.

Фото: Kyodo / Reuters

Издание Japan Times называет произошедшее землетрясение «одним из самых мощных за последнее десятилетие». Несмотря на это, японская энергетическая компания Kansai Electric Power Co. уже сообщила, что все АЭС под ее контролем функционируют в штатном режиме.

По данным Japan Times, в городе Осака, население которого составляет 2,6 млн человек, оказалось полностью прекращено движение в метро, более 170 тыс. домов были лишены электроснабжения. Кроме того, в более чем 100 тыс. домовладений была прекращена подача газа. Несмотря на это в экстренные службы поступило несколько сообщений о возникших пожарах.