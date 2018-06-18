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Понимают ли россияне, что с ними сейчас делают?

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  • Матвей Ганапольский
  • 18.06.2018, 12:43
  • 3,991
Матвей Ганапольский
Фото: svaboda.org

Команды уедут в свои далекие страны, а российские болельщики останутся с налогами и непонятными пенсиями.

Не являясь футбольным фанатом, включил сейчас, до своей программы, матч Германия-Мексика. Все чин-чином – полные трибуны, яркий матч, "О спорт, ты мир" одним словом.

И когда на это смотришь, то думаешь: а как соотносится этот чемпионат с реальной жизнью самих россиян и все то, что Россия, к примеру, делает на внешнем периметре? Кремль дождался Чемпионата и начал гибридные реформы – подъем налогов и подъем пенсионного возраста. И глядя на радостные трибуны, задаешь себе вопрос: понимают ли россияне, кричащие на трибунах "ура" и "вперед", что с ними сейчас делают?

Если формально говорить, то видимо, понимают, и может быть даже довольны, ибо идут не на протест, а на стадион. Однако думаю, что они просто не знают, что происходит в стране – они просто отучены обращать внимание на то, как они живут и что с ними собираются делать. А может, это такой русский фатализм типа "как-нибудь проживем, до этого жили и не умерли".

Но важно одно: никто идущих реформ не понимает и не понимает, чем им это грозит. Конечно, этим должна заниматься Госдума, но что это за Госдума, хорошо известно. Еще этим должна заниматься оппозиция, — но где она, эта оппозиция, тоже хорошо известно.

Но на трибунах не только и не столько россияне, а сидят иностранцы. Радуются иностранцы, болеют. А вот я думаю – что должна делать Россия, как страна, чтобы до иностранцев дошло, что в стране преступная власть? ну, я, конечно, не буду сравнивать этот чемпионат с Олимпийскими играми в нацистской Германии хотя согласен, что они во многом легитимизовали нацистский режим. Но вопрос все же остается, и он все тот же – что должна сделать Россия, чтобы болельщики не приехали? Взорвать атомную бомбу? Ну, она не взрывает атомную бомбу. Напасть на Германию? — ну, она не собирается нападать на Германию. Она просто бьет слабых, лжет и отбирает чужие территории. Но. Видимо, это не преступление, если территорию отобрали не у тебя.

В этой странной ситуации радует только одно – среди радостных болельщиков нет лидеров западных стран, приехали только те, кто лижет. Или кому что-то от России надо. Санкции не отменены, а политики все же научились разделять народные празднества и преступления.

Когда-то наступит финальный матч, команды уедут в свои далекие страны, а российские болельщики останутся с налогами и непонятными пенсиями – и это будет уже другой праздник, тот самый праздник реальной жизни, который приготовила для всех них родная страна.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»


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