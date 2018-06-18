Как стать более собранным и мотивированным 3 18.06.2018, 14:21

Даже если вам не хочется, запланируйте радость.

Снижение чувствительности к инсулину приводит к заметному снижению выработки дофамина и появлению психологических нарушений. Механизм этого процесса достаточно хорошо изучен. Именно поэтому повышение чувствительность к инсулину – это надежный и измеримый способ укрепить ресурсы своей психики и стать более собранным и мотивированным, пишет segodnya.ua.

Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин.

"Но ученые обратили внимание, что первичное изменение уровня дофамина также влияет на чувствительность к инсулину! Сначала это было замечено при использовании стимулятора дофаминовых рецепторов бромокриптина при сахарном диабете. Затем ученые стали непосредственно стимулировать дофаминовые нейроны полосатого тела (стриатума) мозга, часть клеток которого влияет на уровень глюкозы, это изучалось на животных моделях", – написал он в Facebook.

Однако совсем недавно это повторили на людях и достаточно случайно, отметил Беловешкин и пояснил суть исследования.

"Ученые лечили слабой электростимуляцией полосатого тела одного человека с обсессивно-компульсивным расстройством. Терапия помогла, но одновременно с этим заметно снизились симптомы сахарного диабета, который тоже был у этого человека. "Любопытно!" – подумали ученые и позвали еще как диабетиков, так и здоровых людей. У всех них стимуляция дофаминовых нейронов полосатого тела приводила к снижению уровня глюкозы в крови и к повышению чувствительности к ней. "А работает ли это наоборот?" – подумали ученые и назначили препараты, снижающие уровень дофамина", – рассказал ученый.

В результате эксперимента, как только уровень дофамина упал, то уровень глюкозы вырос, а чувствительность тканей к нему ухудшилась в том числе и у здоровых людей.

"О чем нам это говорит? Сохранение здоровой психики, избегание зависимостей, жизнь с удовольствием – являются эффективными способами сохранения здоровья обмена веществ, включая хорошую чувствительность к инсулину (а это важно для сохранения фигуры и активности). Занимайтесь питанием, движением, сном, антистрессом не с надрывом, а с удовольствием – тогда все будет работать намного эффективнее. Здоровое удовольствие = улучшение чувствительности к инсулину. Теперь уже и научно доказано! Даже если вам не хочется, мягко себя простимулируйте, запланируйте радость – именно так и работает поведенческая активация", – подытожил Андрей Беловешкин.