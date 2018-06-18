Впереди отставка правительства и Путина Александр Горный, «Эхо Москвы»

18.06.2018, 14:50

Владимир Путин

Рано или поздно ситуация рванет.

Чемпионат мира в полном разгаре, а россияне получили двойной удар в спину от «родного» правительства.

Прошло четыре дня после такого «подарка». Россияне отходят от шока после «черного четверга», пытаясь на калькуляторе подсчитать на сколько их пригнули к дну. Арифметика не утешительная, как и перспективы. Выходные дни и солнечная погода немного отвлекли соотечественников от грустных мыслей, но всё выглядит довольно гнусно и с запашком тотального большинства в парламенте и Совете Федерации, которые уже готовы сделать глубокий, групповой одобрямс нашему правительственному блоку, дружно подмахнув своими телами. Так что быть скоро ещё одному закону подлецов.

Не ожидали товарищи, что народ не проглотит и начнёт возмущаться. Тут шуточками не отделаются, офигевший люд может взяться за вилы и это вполне реальный сценарий. Тут даже телевизор поперхнулся, но слава Богу, что есть мощные толкователи и успокоители Киселёв, Соловьёв и компания.

Ребятам деваться некуда, госзаказ и кормушку надо честно отрабатывать, вот и рассказывают народу сказки за народные деньги. Смотрелось очень мерзко. Отработали да так, что просто плюнуть хочется ...

Как бы телевизор не пытался сгладить углы, как бы уважаемые эксперты и экономисты не говорили, что поднятие планки пенсионного возраста это правильная мера, а иначе хана пенсионной системе, есть самый главный итог всей этой истории – полный провал экономической и социальной политике тех ребят из правительства и Кремля, которые там свили себе уютное гнёздышко за последние два десятилетия. На лицо и обман народа, когда Путин весь в белом, Медведев зачитывает по бумане приговор, а бояре с широкими мордами, потупив глаза что-то блеют. А почему Путин не мог это сказать до 18 апреля? Чего боялся? Всё равно бы победил… Есть во всей этой истории что-то мерзкое и унизительное. Ложь и сплошное враньё.

Возможно, пенсионная реформа, это даже очень вынужденная мера, которую оттягивали до «после выборов», но возникает несколько пацанских вопросов к тем пацанам, за которыми мы идём вот уже 18 лет.

1. Почему Путин, Медведев и компания не начали с себя и не отказались от своих царских благ? Можем посчитать, сколько дворцов построили, сколько обходятся народу.

2. Почему депутаты Единой России не отказались от своих боярских зарплат и льгот, и не хотят разделить все тяготы Дна вместе с народом?

3. Почему не начали с тех здоровых, молодых мужиков и женщин в погонах, кто неплохо посидел на гособеспечении в штабах, претендует ещё на квартиру и приличную пенсию? Мы же живём не в 19 веке, когда забирали в армию и в 40-45 лет их списывали полуживых и покалеченных. Неужели труд врача или дальнобойщика легче?

4. Что правительство предложило россиянам кроме повышения пенсионного возраста? Качественное улучшение медицины и медицинского обслуживание? Или запустило программу по обеспечению переквалификации и гарантию обеспечения достойными рабочими местами людей старше 55-60 лет? Одни обещания, которым верить — себя не уважать.

5. Неужели мы за последние годы смогли улучшить качество жизни и питания россиян за счёт доступности качественных продуктов питания для здорового образа жизни? Увы, народ жрёт всё самое дешёвое и вредное, и не от хорошей жизни.

6. А как быть с прогнозами экспертов, что в ближайшем будущем по мере вытеснения людей из экономики за счёт внедрения новых технологий и автоматизации многих рутинных процессов, будет проблема с тем, чем занять людей, которые будут просто не нужны. Многие ли смогут найти работу, а тем более в уже уважаемом возрасте?

Вот яркий пример. Подъезжаю на заправку, а там никого. Только колонки и автомат по приему карточек.

Сколько таких примеров и куда деваться людям? Строя свои прогнозы на десятилетия эти головы из правительства подумали об этом?

Вопросов много, но вот ответов на них нет. Это жульё спустило все наши недра в лондонские особняки, свои резиденции, яхты, самолёты, зарубежные счета. Вот у людей и разрыв сознания – денег нет, но вы держитесь, если доживёте и охреневший от жира наш Олимп.

Можно приводить сотни аргументов за пенсионную реформу, рассказывая как там в США, Германии или Японии, но вы приведите хоть один аргумент, почему вы начали не с себя? Рассказы про +12 000 рублей в год прекрасны, но эти деньги съест инфляция, которая с начала этого года не менее 10%, судя по ценам в магазинах, на заправках, а цены на авиабилеты уже давно перешли этот рубеж.

А что скажут депутаты ГосДумы и лично Собянин, идущий на выборы? Он поддерживает эти решения по пенсиям и репрессиям бизнеса в извращённой форме НДС +11/2 %? Он может идти на выборы самоходом, но он неотъемлемая часть Единой России. Этот вопрос ему будут задавать люди, но он будет от него просто прятаться, а иначе могут и не выбрать.

Ситуацию с поднятием пенсионного возраста и НДС надо рассматривать комплексно, и в контексте происходящего в стране. Речь идёт просто о скотском отношении к россиянам и бизнесу. Почему бы нам не задавать правильные стандарты по отношению к людям всему остальному миру – взять, например, и снизить на пару лет пенсионный возраст? Почему не взять и не оживить бизнес, снизив НДС до 12-14%? Почему не взять и не зафиксировать цены на бензин на уровне 20 руб. литр? Многие скажут, что это популистские вопросы, но это чушь. Снижение костов всегда приводит к росту бизнеса, в том числе и несырьевому экспорту, и как следствие рост экономики, и возможности выделять больше денег на социальное обеспечение тех, кто нуждается, а не кому по должности полагается.

Рано или поздно ситуация рванёт, невозможно с любовью и надеждой смотреть на тех, кто бьёт тебя дубиной по голове и говорит – будете больше работать и меньше жрать!

Так что уважаемый «быдлоэлекторат», выборы прошли, затягиваем пояса и готовимся и дальше целовать Единую Россию в нижние части её прекрасного тела с прекрасными лицами.

Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей. Но почему Алексей Навальный этого не делает? Почему молчат профсоюзы и коммунисты? Ау, товарищи….

И в конце поста немного из жизни на спорт-площадке одного из Московских парков. Время действия около 8.00, воскресенье 17 июня. На площадке занималось около десятка человек. Между подходами собравшиеся, а были там в основном мужчины, обсуждали последние действия нашего правительства. Средний возраст присутствовавших 45-60 лет. Так вот, их волновало два вопроса.

Первый – дотянут ли они до пенсионного возраста и в какой форме? И второй самый главный – кто их возьмёт работать, если сейчас после 45-50 найти работу очень сложно. Это говорят жители Москвы, а что говорить о жителях глубинки, где молодые найти работу не могут, а что делать старшему и предпенсионному поколению?

Я считаю, что новое правительство должно уйти в отставку, а Путин выйти к людям, извиниться и покаяться. Безусловно он был в курсе предложенной реформы, хоть Песков и говорит, что ВВП ни при чём. А мы, пишущие и говорящие, обязаны громко говорить и писать об этом, так как многие россияне просто боятся говорить, опасаясь репрессий.

У нас теперь будет, как на зоне — «Не верь, не бойся, не проси», а надейся только на себя и своих близких. Копи на старость сам и для этого все способы хороши. Мы вступаем в очень плохое время, когда многие окажутся не у черты бедности, а у черты выживания.

В пятницу у меня вышел пост про «чёрный четверг 2018», если честно, я давно не получал столько писем от читателей, которые просто в ужасе от произошедшего и своих перспектив. Многие из написавших, а это несколько сотен человек, говорят, что они готовы выходить на улицы, так как другого варианта нет. Лично я готов выходить и требовать отставки наших ВСЁ, заврались и надоели.

Александр Горный, «Эхо Москвы»