Егор Филипенко вернулся в БАТЭ
- 18.06.2018, 18:07
Ранее интерес к белорусу проявлял московский ЦСКА.
Защитник Егор Филипенко подписал контракт с БАТЭ.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Ранее интерес к белорусу проявлял московский ЦСКА.
В сезоне 17/18 Филипенко провел один матч за «Маккаби», после чего его арендовал «Ашдод», за который он сыграл в 14 встречах.
Напомним, Филипенко уже выступал за БАТЭ в период с 2005 по 2007 год и с 2012 по 2014.
«Рады видеть тебя дома, Егор!» – говорится в сообщении БАТЭ.