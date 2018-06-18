Егор Филипенко вернулся в БАТЭ 18.06.2018, 18:07

Егор Филипенко

Фото: maccabi-tlv.co.il

Ранее интерес к белорусу проявлял московский ЦСКА.

Защитник Егор Филипенко подписал контракт с БАТЭ.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее интерес к белорусу проявлял московский ЦСКА.

В сезоне 17/18 Филипенко провел один матч за «Маккаби», после чего его арендовал «Ашдод», за который он сыграл в 14 встречах.

Напомним, Филипенко уже выступал за БАТЭ в период с 2005 по 2007 год и с 2012 по 2014.

«Рады видеть тебя дома, Егор!» – говорится в сообщении БАТЭ.