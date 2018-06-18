Минское метро с 25 июня переходит на летний график 18.06.2018, 19:55

Подземка будет открыта для пассажиров с 5.30 до 0:40.

С 25 июня минский метрополитен немного увеличит интервалы движения в утренние и вечерние часы пик, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу метро.

Подземка будет открыта для пассажиров с 5.30 до 0:40. На первой, Московской, линии метро в утренний и вечерний час пик (с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00) интервал движения вместо 2 минут станет 2,5 минуты. На второй, Автозаводской, линии интервал движения в утренний час пик будет 3 минуты, а вечером — 3,5 минуты. При этом в пятницу вечерний час пик будет определяться с 16:00 до 18:30.

Изменения в движении поездов произойдут и 21 июня — день открытия стадиона "Динамо" после реконструкции. В этот день с 17.00 до 23.00 поезда метро будут ходить с интервалом в 2 минуты.