Спор в правительстве Германии: социал-демократы требуют провести саммит коалиции 18.06.2018, 21:28

Встреча лидеров политических сил в Германии может состояться до саммита ЕС, который пройдет 28-29 июня.

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес призвала партнеров по коалиции провести встречу лидеров политических сил еще до саммита ЕС 28-29 июня из-за конфликта между канцлером Ангелой Меркель и министром внутренних дел Хорстом Зеехофером.

Об этом пишет eurointegration.com cо ссылкой на Deutsche Welle.

"Этот конфликт нанес ущерб авторитету политики в Германии и прежде всего авторитету Германии в Европе", - заявила Налес в Берлине в понедельник, 18 июня, цитирует агентство dpa.

Такая встреча руководителей коалиционных партий стала бы первой за почти 100 дней нового правительства ФРГ.

Налес подчеркнула, что и компромиссные решения между ХДС и ХСС, и намерение лидера ХСС Зеехофера при отсутствии европейского решение ввести автоматический отказ на границе искателям убежища, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, могут быть заблокированы СДПГ.

"Я могу здесь только сказать, что согласие между ХДС и ХСС не означает автоматического поддержания такой договоренности со стороны СДПГ", - предостерегла Налес.

Президиум СДПГ намерен вечером 18 июня обсудить собственный план решения ситуации с беженцами. Как пишет dpa, в основе предложения социал-демократов лежать ускорения обработки заявлений на получение убежища прибывших из так называемых "безопасных стран происхождения", то есть искателей убежища, которым можно ускоренно предоставить обоснованный отказ.