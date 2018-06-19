Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай 19.06.2018, 7:30

Ким Чен Ын

Северокорейский правитель проинформирует руководство КНР о результатах саммита в Сингапуре.

Северокорейский правитель Ким Чен Ын во вторник, 19 июня, прибыл в Китай с двухдневным визитом. По информации китайского информационного агентства "Синьхуа", правитель КНДР проинформирует председателя КНР Си Цзиньпина о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Одной из центральных тем саммита США - КНДР в Сингапуре являлось будущее северокорейской ядерной программы. Стороны подписали совместный документ, который обязывает КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын принял приглашение Трампа посетить США, а глава Белого дома, в свою очередь, согласился приехать в Пхеньян по приглашению северокорейского правителя. Обе стороны убеждены, что это станет "дальнейшим важным поводом для улучшения отношений" между США и КНДР.

Ким Чен Ын в марте уже посетил Китай и встретился с председателем КНР. Этот визит стал первым зарубежным визитом северокорейского правителя с момента его вступления в должность.