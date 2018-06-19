Гомельчанки голодовкой заставили власти пойти на уступки 19.06.2018, 14:36

Аксана Філіпенка і Алена Грынько

Фота: svaboda.org

Две белоруски протестовали против бездействия коммунальщиков.

Чиновники отреагировали на протест 33-летней Елены Гринько и 48-летней Оксаны Филиппенко, которые из-за искусственно созданных коммунальных барьеров две недели держали голодовку, передает «Радыё Свабода». Они написали обращение к Лукашенко с просьбой лишить их белорусского гражданства.

«Как только информация об обращении появилась в интернете, у нас за день перебывали аж девять начальников: из администрации Новобелицкого района, городского и областного исполкомов, жилищно-коммунального предприятия и «Гомельэнергосбыта», - сказали Елена и Оксана.

50 лет без капремонта

Чиновники попросили не отправлять обращение к Лукашенко на лишение белорусского гражданства. Глава районной администрации Сергей Казачок и заместитель председателя горисполкома <>Виталий Атаманчук вместе с подчиненными взялись срочно решить все вопросы.

«Не только со мной, со всеми другими жителями нашего дома № 14 на улице Урицкого «Гомельэнергосбыт» начал заключать договора на индивидуальное энергообеспечение. Заменили на новые электросчетчики. Коммунальщики обещают также сделать дому капитальный ремонт», - перечисляет положительные сдвиги Оксана Филипенко.

Дом № 14 на вуліцы Ўрыцкага ў Гомлі, дзе жывуць Аксана і Алена

Елене Гринько власти разрешили доприватизовать подсобные помещения в квартире - кухню, ванну, туалет, коридор.

«Коммунальщики сейчас делают переоценку этих помещений, чтобы определить их остаточную стоимость. Дому нашему уже 51 год. Ранее местные власти предлагали мне выкупить те помещения по коммерческой цене - за 18,7 тысячи рублей. Просто астрономическая сумма», - говорит Елена.

Протестную голодовку Елена Гринько и Оксана Филипенко держали с 24 мая по 6 июня. Добивались конкретных ответов на свои заявления, в том числе от помощника правителя в регионе - инспектора Гомельской области Юрия Шулейки. Направили даже телеграмму на имя руководителя администрации Лукашенко Натальи Кочановой, чтобы она повлияла на Шулейко, который за месяц не ответил на их заявления и ушел в отпуск.

Женщины в своих заявлениях говорили, что все жильцы дома оказались в опасной ситуации - он не имел капитального ремонта с момента постройки в 1967 году. Жилищно-коммунальная служба заменила электропроводку без технического проекта. Электроэнергия периодически исчезает. Люди боятся пожара.

Блоки-секции вместо квартир

Аксана Філіпенка і Алена Грынько

Ранее дом № 14 принадлежал железной дороге. Приняв его в городскую коммунальную собственность, власти сделали, по сути, общежитие, хотя в официальных ответах называют «жилым домом». При этом пишут в письмах не «квартиры», а «блоки-секции».

Жители не имели возможности заключить прямые договора с энергетиками на обеспечение квартир электричеством, поскольку районное коммунальное предприятие сделало это от своего имени как для общежития. Соответственно, тарифы на электроэнергию были более высокие. По мнению голодающих, таким образом действовали коррупционные схемы пополнения доходов коммунальщиков и обогащения за счет горожан.

В ответ на телеграмму в администрацию Лукашенко голодающие получили письмо - но не от помощника диктатора в регионе, а заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Горбачева. Письмо чиновника было обычной отпиской.

Елена и Оксана прекратили голодовку и подготовили обращение к Лукашенко с просьбой лишить их белорусского гражданства, так как считали, что их права в Беларуси нарушаются.

«После этого городские чиновники и забегали, целыми делегациями посещали меня и Елену», - говорит Оксана Филипенко.

Впереди у женщин еще суды по расчетам за электроэнергию и получении официального разрешения на доприватизацию подсобных помещений.