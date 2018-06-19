Россия обложила пошлинами товары из США 5 19.06.2018, 17:51

Окончательный список товаров пока не определен.

Россия вводит пошлины на ряд американских товаров в ответ на решение США обложить пошлинами зарубежные поставки стали и алюминия, сообщили в пресс-службе российского министерства экономического развития, сообщает bbc.com.

В комментарии главы ведомства Максима Орешкина отмечается, что США отказались компенсировать России потери, возникающие у нее из-за американских пошлин, в связи с чем и решено ввести "балансирующие меры" в отношении экспорта из США.

В министерстве отметили, что окончательный список американских товаров, которые будут обложены пошлинами, пока не определен. На его формирование потребуется несколько дней. При этом пошлинами обложат только те товары, аналоги которой есть на российском рынке.