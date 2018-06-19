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Макей: Беларусь отстаивает необходимость учета интересов РФ в «Восточном партнерстве»

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  • 19.06.2018, 22:05
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ВЛАДИМИР МАКЕЙ
ФОТО: ИТАР-ТАСС

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси на заседании Высшего государственного совета «союзного государства».

Беларусь отстаивает необходимость учета интересов России в «Восточном партнерстве». Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на заседании Высшего государственного совета «cоюзного государства», передает БелТА.

Владимир Макей представил участникам заседания ВГС программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании «союзного государства» на 2018-2019 годы. «Уделяем пристальное внимание вопросам сотрудничества с Европейским союзом. Беларусь последовательно отстаивала и продолжает отстаивать позицию по необходимости учета интересов России в рамках реализации инициативы ЕС «Восточное партнерство», - сказал министр.

Кроме того, Беларусь представляет интересы России в совместной консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. «В октябре текущего года мы ожидаем представителей России на международной конференции высокого уровня под эгидой ОБСЕ на тему предотвращения и борьбы с терроризмом в цифровую эпоху», - добавил глава белорусского внешнеполитического ведомства.


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