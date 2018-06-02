В пожаре в миорском ФОКе обвиняют рабочих 1 2.06.2018, 9:51

1,060

фото: соцсети

Физкультурно-оздоровительный комплекс загорелся вчера.

Уголовное дело в отношении двух работников местного ПМК возбуждено по факту пожара на физкультурно-оздоровительном комплексе в Миорах, сообщила БелТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

"Миорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.219 УК по факту уничтожения имущества по неосторожности в отношении двух работников ДКУСП "Миорское ПМК-55".

Подозреваемыми по делу являются бетонщик 1962 года рождения и плотник-бетонщик 1967 года рождения, которые проводили 1 июня работы на крыше ФОКа", - проинформировала Сахарова. К мужчинам применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Следователи продолжают выяснять обстоятельства пожара и сумму причиненного ущерба.

Сообщение о возгорании поступило утром 1 июня. По прибытии пожарных расчетов к месту происшествия наблюдалось сильное задымление. До приезда пожарных сотрудники ФОКа - восемь человек - самостоятельно покинули здание. Пострадавших нет. На ликвидации пожара были задействованы более 30 спасателей и восемь единиц пожарной техники. По предварительным данным, возгорание произошло в районе деревянной обрешетки кровли, покрытой металлочерепицей.