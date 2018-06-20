Стало известно, где Amazon будет снимать сериал «Властелин колец» 1 20.06.2018, 8:16

Кадр: фильм «Властелин колец»

Компания не собирается делать ремейк фильмов и в то же время не собирается «начинать с нуля».

Недавно стало известно, что сагу "Властелин колец" хотят превратить в сериал, и он обойдется корпорации Amazon в полмиллиарда долларов. Впрочем, детальной информации о новом амбициозном проекте еще нет, но неофициально новые детали появляются одна за другой, сообщает segodnya.ua.

Во-первых, премьера "Властелина колец" состоится не раньше 2021 года. Во-вторых, снимать проект, как и все предыдущие фильмы по вселенной Дж. Р. Р. Толкина, будут в Новой Зеландии.

Глава Amazon Дженнифер Салк рассказала, что к непосредственному производству сериала планируется приступить через два года. Ходили также слухи, что первый сезон сериала по "Властелину колец" будет посвящен юности Арагорна. Эти слухи Салк комментировать не стала, но отметила, что Amazon не собирается делать ремейк фильмов и, в то же время, не собирается "начинать с нуля".

Напомним, в новых историях зрители увидят старых знакомых персонажей. Например, в сериале вернется Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена. К производству будут привлечены режиссер, снявший оригинальную трилогию Питер Джексон, а также внук писателя Саймон Толкин.