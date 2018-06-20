В Армении начались беспрецедентные коррупционные разоблачения 5 20.06.2018, 8:56

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Деньги возвращаются в бюджет страны.

Во вторник, 19 июня, парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности члена фракции правящей в прошлом Республиканской партии, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. Генпрокуратура получила добро на возбуждение против него уголовного дела, а также избрание меры пресечения в виде ареста. Дело Григоряна - самое громкое из многих, связанных с борьбой с коррупцией, объявленной премьер-министром Николом Пашиняном после прихода к власти, пишет dw.com.

Генерал Григорян расхищал солдатские пайки?

Вот уже несколько дней армянское общество крайне взбудоражено. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении распространила кадры обысков в особняке и на даче генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. В ходе обысков были обнаружены целые арсеналы оружия и боеприпасов - мины, гранаты, тротиловые шашки, автоматы, тысячи патронов различного калибра. Только в двух местах сотрудники спецслужбы нашли 33 транспортных средства, среди которых автомобили "Роллс Ройс", "Тойота", "Мерседес", "Хаммер", вездеходы, снегоходы, а также коллекционные автомобили и даже машина скорой помощи и техника военного назначения. Изъяты десятки миллионов драмов, сотни тысяч долларов наличными.

Но настоящий шок армяне пережили, когда в домах генерала, в 2000-2008 годах занимавшего пост замминистра обороны Армении, были найдены сотни ящиков с продуктами, медпрепараты, военная форма, включая носки, ботинки и белье, предназначавшиеся солдатам во время вооруженных столкновений между подразделениями самопровозглашенного Нагорного Карабаха и азербайджанской армией в апреле 2016 года. Во многих ящиках со сгущенкой и консервами - письма солдатам от школьников. Судя по всему, некогда боевой генерал расхищал гуманитарную помощь.

По словам председателям Комитета по защите свободы слова Ашота Меликяна, невозможно представить, что прежние власти не знали о противоправной деятельности Манвела Григоряна. Он, напомнил эксперт, стал не только депутатом парламента от правящей Республиканской партии, но и после формально проведенных выборов усадил в кресло мэра города Эчмиадзина своего сына.

"Постепенно генерал прибрал к рукам весь доходный бизнес в городе и близлежащих селах, установил здесь свои порядки, и никому в голову не приходило на него искать управу - Григорян публично расправлялся с людьми, пошедшими против его правил", - отметил Меликян. По его мнению, первые разоблачения в стране вселяют надежду, что отныне борьба с коррупцией - это не декларативные косметические меры, а долгосрочная программа по ее искоренению.

Украденные деньги возвращаются в бюджет Армении

Между тем скандал с генералом Григоряном - лишь эпизод в борьбе с коррупцией и теневой экономикой, начатой правительством Никола Пашиняна. Так, СНБ сообщила, что раскрыла крупную коррупционную схему, используя которую, крупнейшие супермаркеты торговой сети "Ереван сити" годами уклонялись от уплаты налогов. Выяснилось, что крупные компании регистрировали сотни мелких фейковых индивидуальных предпринимателей, оформляли на них оборот продукции, чтобы вместо НДС в 20% платить только налог с оборота в 2%. Крупные бизнесмены попытались было бойкотировать действия властей, взвинтив цены, однако отказались этой затеи после того, как премьер-министр призвал людей бойкотировать сами торговые центры.

Сотрудники СНБ также выяснили, что компания "Норфолк Консалтинг", занимающаяся грузоперевозками и таможенным оформлением грузов, не доплатила в госбюджет 7 миллионов долларов. Она, по данным следствия, часто не проводила через таможню импортируемые в Армению товары. Так уменьшалась налоговая база, и создавались неравные конкурентные условия для граждан, которые сами ввозили те же товары. Задержанные руководители "Норфолк Консалтинг" обязались вернуть все незаконно полученные суммы.

Уголовное дело возбуждено и по работе фонда "Ереван", действующего при столичной мэрии. Следствие указывает, что фактически за все контракты, открытие бизнеса, продажу или покупку недвижимости участники сделок обязывались выплачивать в фонд определенные средства, многие из них просто присваивались чиновниками.

"Генеральная уборка" в Армении

По словам эксперта Армянского центра политических и международных исследований Рубена Меграбяна, темпы борьбы новых властей с криминалом и коррупцией впечатляют. Он считает важным, что главные удары наносятся по "линиям сращивания", которые скрепляли прежние власти - это "бизнесмены-чиновники, бизнесмены-силовики и бизнесмены из ведомств, которые проверяют и разрешают".

Нынешние разоблачения, уверен Меграбян, представляют собой нокаутирующие удары по репутации и моральному облику прежних властей: "Раскрытые махинации, уголовные дела и сопровождающие видеоматериалы показывают, сколько стоят произнесенные за последние два десятилетия слова о патриотизме, о государственном интересе и мышлении. Оказалось, что все это - ноль, а главным мотором деятельности государственной машины были коррупционное мышление и даже банальная клептомания".

Начавшаяся, как говорят наблюдатели, "большая чистка, своего рода генеральная уборка" широко поддерживается практически всеми слоями общества. "Уверен, что главные мишени будут поражены в недалеком будущем: это окружение и бизнес-структуры, которые ассоциируются с именами двух предыдущих президентов - Кочаряна и Саргсяна, нынешнего мэра Еревана, системой Минобороны и других силовых ведомств и правоохранительных органов, неплательщиков налогов разного масштаба", - прогнозирует Рубен Меграбян.

Пашинян: "Я не пойду на компромиссы"

В связи с происходящими событиями премьер-министр Никол Пашинян выступил в привычной ему манере, в прямом эфире заявив, что не собирается идти на компромиссы: "Я стал премьер-министром не для того, чтобы с утра до ночи думать о сохранении должности, а для того, чтобы полностью и безоговорочно оправдать доверие народа. Народ дал мне этот мандат, чтобы я установил в стране власть закона, искоренил коррупцию". Премьер заверил, что цель у него одна: "Армения должна стать свободной от коррупции страной".