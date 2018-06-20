МАРТ установил отпускные цены на «легальный самогон» в Беларуси 2 20.06.2018, 9:19

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В перечне – 21 наименование алкогольных продуктов.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило отпускные цены на оригинальный алкоголь крепостью свыше 28 процентов. Сделано это постановлением №45 от 4 июня, сообщает belmir.by.

Цены распространяются на спиртные напитки, производимые и реализуемые без потребительской тары в розлив на территории культурно-этнографических центров, национальных парков, заповедников и других объектов, на которых произведены.

В перечне – 21 наименование алкогольных продуктов.

Например, отпускная цена напитка «Пущанский», производимый и разливаемый в национальном парке «Беловежская пуща», определена в размере 11,25 рубля за литр без НДС.

А стоимость, скажем, алкогольного продукта «Дудутки», которым угощают в одноименном музейном комплексе старинных народных ремесел и технологий, – 11,6 рубля за литр без НДС.

Самый дорогой напиток из находящихся в списке – виноградный «Титовский», производимый и реализуемый в ресторане и баре «Чырвоная вежа», а также на территории турбазы отдыха в урочище Белый Берег бобруйским «Водоканалом». Его цена – 41 рубль за литр без НДС.