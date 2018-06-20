Как достичь легкости бытия: уроки итальянцев 1 Даша Малахова

20.06.2018, 10:45

Рассказ о смысле жизни жителей Аппенинского полуострова.

Вопрос смысла жизни женщины беспокоит меня постоянно, и легкое бытие – неотъемлемая часть этого смысла, ради которого мы живем

Во всяком случае, многие из нас. Быть обремененной детьми и мужчинами глупо. Быть уставшей бизнес-леди или домохозяйкой, веселой девушкой, любимой и счастливой мамой или сумасбродной любовницей – мы бесконечно выбираем.

Вчера мы делали уборку. Я вымыла полы и убрала паутину в старинном доме, муж помыл машину, пока дети пили молоко. И я все поняла.

Пару дней назад на стене кабинки в общественном туалете я заметила маленькое креслице, в которое можно посадить совсем маленького молочного итальянца или итальянку, когда ты один на один с малышом, и никто не может его подержать. Это креслице для меня стало символом культуры отношений родителей и детей. Оно будто говорит: “Нет, ты мне не мешаешь, я хочу проводить с тобой время и общество, в котором мы живем, поможет нам быть вместе”. Если, конечно, нет желания оставить ребенка в детской комнате, что всегда было очень странным для меня лично.

Уже несколько дней я пытаюсь разгадать формулу любви итальянцев к детям. Не терпимости, а именно любви. Поскольку при виде бамбини итальянец или итальянка превращаются в мокрую губку, они смотрят на маленького человека. Это даже нельзя назвать восторгом, они просто ошеломленно наблюдают, восхищаются, боятся спугнуть детство – время, когда все возможно, когда ты еще не размышляешь о своей ценности, не посягаешь на чужую свободу, не бережешь обиду, ты чист и вера твоя чиста, совсем нет иронии и главное – ты наслаждаешься каждым вдохом. И, нормально, что каждый взрослый хочет быть рядом с таким человеком, чтоб быть в радиусе сияния этой легкости бытия. Можно, конечно, искать это чувство в наркотиках, но в детях – безопаснее.

Я знаю ощущение постоянной раздраженности и ненавижу его. В последние годы я стала думать, что очень опасно с рождения приучать своих детей к мысли о том, что они обременяют. Из таких детей вырастают очень закомплексованные взрослые, что делает мир хуже. Неужели мы рожаем себе детей и заводим мужей, чтоб доказать вселенной, что жертвуем собой? И ради чего? И чем мы жертвуем? Как будто мы такие талантливые, что могли бы стать Моникой Белуччи, если бы не эта окаянная семья. Очень много женщин находятся постоянно в напряженном и раздраженном состоянии, хотя я уверена, что когда-то они бегали по пляжу, бросались песком и смеялись взахлеб.

Детям, которые живут с ощущением того, что они не вписываются в реальность, отвлекают, мешают родителям, миру и людям – очень тяжело. Ребенок, который вместе с вами помогает по дому, очень повышает свою самооценку – если, конечно, эта помощь не анонсируется как наказание.

Здесь, в Италии, мне все время хочется готовить, убирать, срезать цветы – ухаживать за своими, дарить им эту радость. Столько давая, получаешь многое взамен.

Иногда родителям, мамам в частности, нужно помогать любить своих детей. Даже если у вас нет детей – остановите родительский прессинг. Иногда можно обратить внимание на то, что ребенок прекрасен, что не стоит его бесконечно дергать и использовать его, как полигон своих комплексов. Иногда просто людям нужно остановиться и потерять, что-то очень ценное, чтоб понять, о чем жизнь.

Дети – это наше зеркало. Если ваш ребенок делает что-то стыдное, стоит подумать. Если прекрасное – выпейте легкого вина, сейчас лето.

Быть с ребенком – это скорее дар, которым награждают одних людей, а другие могут иметь такой дар, если возьмут ребенка в семью и подарят ему самую лучшую жизнь. Возможно, это и есть самый большой смысл жизни. Мои дети меня не обременяют, а когда мне нужно побыть без них, я так и делаю.

Здесь, в Италии, мне все время хочется готовить, убирать, срезать цветы – ухаживать за своими, дарить им эту радость. Столько давая, получаешь многое взамен.

Иногда родителям, мамам в частности, нужно помогать любить своих детей. Даже если у вас нет детей – остановите родительский прессинг. Иногда можно обратить внимание на то, что ребенок прекрасен, что не стоит его бесконечно дергать и использовать его, как полигон своих комплексов. Иногда просто людям нужно остановиться и потерять, что-то очень ценное, чтоб понять, о чем жизнь.

Дети – это наше зеркало. Если ваш ребенок делает что-то стыдное, стоит подумать. Если прекрасное – выпейте легкого вина, сейчас лето.

Быть с ребенком – это скорее дар, которым награждают одних людей, а другие могут иметь такой дар, если возьмут ребенка в семью и подарят ему самую лучшую жизнь. Возможно, это и есть самый большой смысл жизни. Мои дети меня не обременяют, а когда мне нужно побыть без них, я так и делаю.

Даша Малахова, «Фейсбук»