Витебский правозащитник: Ситуацию вокруг Михаила Жемчужного нужно менять 1 20.06.2018, 13:21

Политзаключенный продолжает находиться в информационной блокаде.

Правозащитник из Витебска Леонид Светик сообщил сайту palitviazni.info, что не получает от политзаключенного Михаила Жемчужного писем с января этого года.

"Буду обращаться в Департамент исполнения наказаний, так как очевидно, что Жемчужному специально создали такую информационную блокаду", - говорит правозащитник.

На днях правозащитному центру «Весна» стало известно, что политзаключенный Михаил Жемчужный, который с 10 апреля был помещен на два месяца в помещение камерного типа (ПКТ) колонии №9 в Горках, во время отбывания данного наказания получил еще 10 суток ШИЗО. Это 28-е взыскание, вынесенное Жемчужному администрацией Горецкой колонии с августа 2017 года.

Кроме того, Михаил Жемчужный по-прежнему отмечает проблемы с перепиской. Количество писем, написанных и отправленных политзаключенным, судьба которых остается для него неизвестной, сейчас составляет 35 листов.

"Мы регулярно переписываемся с Михаилом, но последнее письмо от него пришло аж в январе этого года, - говорит правозащитник Леонид Светик. - Я ему написал четыре письма и поздравление с Днем Воли, но ответа никакого нет. Хотя Жемчужный всегда отвечал на каждое мое послание".

Леонид Светик отмечает, что он обеспокоен такой ситуацией и будет обращаться за разъяснениями или в Управление Департамента исполнения наказаний по Могилевской области, либо непосредственно в саму колонию.

"Очевидно, что Жемчужному специально создали такую информационную блокаду, - добавляет он. - Михаил нередко писал в письмах о порядках в колонии, о действиях администрации, а это цензором, видимо, пришлось не по душе. Вот и решили создать информационный вакуум, чтобы информация от Жемчужного не выходила за стены учреждения. Это абсолютно ненормальная ситуация, которую нужно каким-то образом изменять".