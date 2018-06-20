Шесть уникальных фактов про поездку витебского великана в Америку 20.06.2018, 13:57

Как «человеческий небоскреб» пытался поцеловать руку Рузвельта.

Всего через несколько дней в Витебске появится скульптура витебского великана Федора Махнова. Ее автор – скульптор Иван Казак – рассказал «Витебскому курьеру» о том, как будет выглядеть памятник.

Федор Махнов прожил пусть и недолгую (34 года), но очень насыщенную жизнь: выступал в цирке, гастролировал по Европе и Америке.

Как проходило путешествие белорусского Гулливера за океан, на основе периодической печати того времени во время конференции «Волаты Прыдзвіння» рассказала сотрудник Витебского районного историко-краеведческого музея Анастасия Пищулова.

В 1905 году Федор Махнов с женой и маленькими детьми отправился в заграничное турне. Океан великан пересек в июне 1906 года. Его сопровождали переводчик, импресарио, жена.

6 уникальных фактов про поездку Федора Махнова в Америку

Факт 1. Уже перед самым отправлением Махнов отказался подниматься на борт корабля. И тогда под руководством его жены 20 взрослых мужчин буквально затащили сопротивляющегося гиганта на борт парохода «Виктория», идущего в Нью-Йорк.

Факт 2. До сих пор ведутся споры, каким все-таки был рост великана. Многие американские издания указывали цифру 2 метра 95 сантиметров и называли Махнова «великолепным образцом гигантства» и «российским человеческим небоскребом».

В порту Федор был задержан иммиграционными службами, которые не хотели пускать его в страну, связывая его аномально высокий рост с болезнью. Великан возмущался:

«Что это за страна? Неужели он не был принят в Англии с особой любезностью? Разве люди не расступались, давая ему дорогу?».

На это иммиграционный чиновник пояснял, что это не страна, а закон. Махнов по-русски признался, что не хотел приезжать сюда. Агент посоветовал не говорить об этом комиссару. А великан удивился:

«Я не могу сказать ложь».

Факт 3. В одной из американских газет вышла статья «Самый большой гигант с большим аппетитом», в которой описывался рацион Федора Махнова на корабле.

Из каких продуктов он состоял?

Завтрак: 6 яиц, 12 тортов, литр кофе, 5 апельсинов, полбуханки хлеба. Обед: больше килограмма холодной говядины, 3 стакана чая, 9 картофелин, 4 больших рола, 3 пирожных. Ужин: литр холодного супа, больше килограмма стейка, тыквенный салат, 7 буханок хлеба, 0,5 килограмма сливочного крема, пирог и лимонад.

Факт 4. Федор Махнов произвел фурор во время встречи с Теодором Рузвельтом. Газета «Нью-Йорк таймс» написала, что гигант пытался поцеловать руку президенту, но секретарь его остановил.

Великан по-русски назвал Рузвельта «королем и императором всех народов мира», но переводчик так растерялся, что даже не стал это переводить.

Факт 5. Махнов очень боялся, что его ради экспериментов убьют врачи. Особенно пугали предложения использовать его тело после смерти. Так британский музей хотел купить скелет великана после его естественной кончины, а деньги был согласен выплатить заранее. За мозг Федора импресарио и вовсе предлагали тысячу долларов.

Факт 6. Газета «Вашингтон пост», описывая пребывание Махнова в США, допустила в статье несколько ошибок. Во-первых, указала отчество «Алексиович», хотя Федор был Андреевичем. Во-вторых, деревню назвала Кустюки, а город – Титебском. В-третьих, преувеличила рост гиганта до 3 метров и 20 сантиметров.