Белорусы обвалили рейтинг кафе из-за обещания бесплатной водки за голы сборной России 1 20.06.2018, 14:03

Маркетинговый ход привел к обратному эффекту, вызвав возмущение.

Администрация кафе "Рыбы нет", расположенного в столице Беларуси Минске, совершила ошибку, попытавшись использовать для привлечения клиентов актуальное событие - проходящий в России чемпионат мира по футболу. Заведение на проспекте Машерова пригласило всех желающих в кафе, чтобы "за бокалом пива" поболеть за Россию. А за каждый гол, который россияне забьют в ворота своих противников, фанатам обещали бесплатно выдать по рюмке водки, пишет newsru.com.

Казалось бы ловкий маркетинговый ход привел к обратному эффекту, вызвав возмущение белорусов. Пылающие праведным гневом жители страны на время обрушили рейтинг кафе в списке популярных заведений Минска на сервисе Google Maps.

После появления в соцсетях снимка грифельной доски у входа в кафе "Рыбы нет" с "выгодным предложением" страницу отзывов на Google Maps атаковали пользователи, которым идея поболеть за Россию и получить рюмку водки бесплатно не понравилась. Вывеску комментаторы назвали "дебильной", а руководство кафе обвинили в "спаивании" минчан. В отзывах также сообщалось, что в заведении плохо пахнет, отвратительно обслуживают и кормят невкусной едой.

Оценки в виде единицы немедленно обрушили рейтинг кафе "Рыбы нет" практически до минимального. Этот факт существенно снизит позиции заведения в рейтинге поиска Google, что, конечно, повлияет на количество клиентов.

Очевидно, организаторы рекламной акции предполагали, что, поскольку сборная Беларуси на чемпионат мира по футболу не попала, то и болеть белорусы будут за ближайших соседей. Вот только с "духовной близостью" наших сограждан к восточным соседям владельцы кафе "Рыбы нет", похоже, серьезно просчитались, говорилось в сообщении.