Что стоит за скромным иском Япринцева к Чижу 2 20.06.2018, 14:12

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Суд возобновил производство по иску бизнесмена к олигарху.

Суд Центрального района Минска возобновляет рассмотрение приостановленного в апреле производства по иску бизнесмена Владимира Япринцева к олигарху Юрию Чижу, так как мирно договориться сторонам так и не удалось, пишет tut.by.

Ранее суд дважды давал сторонам время на примирение, состоялись встречи юристов Чижа с Владимиром Япринцевым, а представителей последнего — с Чижом. «Даньнейшие переговоры нецелесообразны. На все наши предложения Юрий Александрович (Чиж. — Прим.) отвечал предложениями, которые не могли заинтересовать», — констатировала представитель Япринцева.

Адвокат Чижа Иван Дударев пояснил, что представители бывших партнеров по бизнесу пытались не просто договориться по предмету нынешнего иска, но урегулировать всю ситуацию с активами, часть из которых переписана на заинтересованных лиц. «Мы с коллегами пытались решить вопрос комплексно. Пока не смогли», — признал представитель ответчика.

Напомним, в иске, поданном юристами Владимира Япринцева к бывшему партнеру Юрию Чижу, речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал». Сделка по продаже долей в компании, которой владели Владимир Япринцев (60%) и Светлана Чиж (40%), супруга Юрия Чижа, была совершена 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева. Деньги на счет Япринцева поступили несколькими платежами, в частности, только в августе и сентябре пришло в общей сумме чуть больше 100 тысяч долларов в эквиваленте. В момент зачисления денег на счет он уже был в СИЗО, и, по ранее сообщавшейся информации, все имущество и счета были арестованы, но деньги оказались сняты.

Основное заседание по иску назначено на 29 июня.