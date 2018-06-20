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Эксперты назвали лучшие фильмы первого полугодия 2018 года

  • 20.06.2018, 14:34

В список вошли много фильмов-номинантов и лауреатов «Оскара».

Буквально на днях появился рейтинг самых успешных режиссеров. А теперь издание The Guardian составило свой рейтинг лучших фильмов, которые были выпущены за первое полугодие 2018 года. В список вошли 38 картин, пишет segodnya.ua.

В частности, в топ попали супергеройские фильмы о вселенной Marvel: "Мстители: Война бесконечности" и "Черная Пантера", а также мультфильмы "Тайна Коко", "Остров собак", спин-офф "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" и хоррор "Тихое место".

Буквально на днях появился рейтинг самых успешных режиссеров. А теперь издание The Guardian составило свой рейтинг лучших фильмов, которые были выпущены за первое полугодие 2018 года. В список вошли 38 картин.

В частности, в топ попали супергеройские фильмы о вселенной Marvel: "Мстители: Война бесконечности" и "Черная Пантера", а также мультфильмы "Тайна Коко", "Остров собак", спин-офф "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" и хоррор "Тихое место".


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