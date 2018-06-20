Лев Марголин: Пока у власти Лукашенко - мы будем «биться за урожай» 20.06.2018, 14:38

Лев Марголин

Что происходит с сельским хозяйством в Беларуси?

Республиканский бюджет выделит местным бюджетам дополнительно $30 миллионов для погашения задолженности сельхозпредприятий перед Минскими автомобильным и тракторным заводами за поставленную в 2015 году технику.

Власти выделили крупную сумму денег под сомнительный проект. Очередное вложение белорусских чиновников и ситуацию вокруг сельского хозяйства в Беларуси сайту Сharter97.org прокомментировал экономист Лев Марголин:

- Подобные вложения денег - рудимент и атавизм. С одной стороны власти пытаются выручить МТЗ, которому некуда девать свою технику, убыточные предприятия, неспособные рассчитываться. Подобные средства успешно спишут, как это делалось раньше.

Сельское хозяйство в Беларуси на особом счету. Для Лукашенко есть несколько сакральных символов - пограничные войска и сельское хозяйство, где начиналась его карьера. Поэтому он всеми силами будет стараться придавать этим сферам особое значение. Тем самым он пытается возвысить себя. Пока у власти Лукашенко - мы будем «биться за урожай», на парадах будут ездить трактора и комбайны.