Стало известно, каким будет урожай грибов и ягод в разных регионах Беларуси 1 20.06.2018, 15:41

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Урожай грибов и ягод зависит от погоды, а она в этом году переменчива.

У любителей «тихой охоты» в этом году не сезон. Ученые предупреждают: ягод и грибов летом и осенью будет немного. Основная причина неурожая — мало дождей, пишет tut.by.

Урожай грибов и ягод зависит от погоды, а погода в этом году переменчива. В марте было еще прохладно, в апреле, мае сильно потеплело. Дождей шло мало. В итоге во многих областях, прежде всего в Гомельской, сильно понизился уровень грунтовых вод.

— И это отрицательно сказалось на плодоношении ягодников и грибов, — комментирует ситуацию Татьяна Моисеева, научный сотрудник Института леса НАН Беларуси. — Если обстановка выправится и в июле-августе будут пусть и кратковременные, но частые дожди, тогда по всей республике возможен урожай опенка осеннего.

Что же касается других грибов, то на Брестчине, Гомельщине и Гродненщине урожай белых, подберезовиков, подосиновиков и лисичек ожидают низкий. В Минской, Витебской и Могилевской областях — средний.

— В прошлые годы в конце апреля начале мая лисички, белые, подберезовики уже встречались в южных областях. Этой весной их практически не было, — продолжает специалист. — В конце апреля появились сморчки, строчки, но потом они исчезли.

Кроме того, продолжает собеседница, нынешние грибы сменят «место жительства». Так, если раньше они выбирали открытые участки, где посуше, то сейчас больше тяготеют к болотам.

Татьяна Моисеева рассказывает, что всего в Беларуси четыре грибных периода. Самые активные приходятся на август и сентябрь.

— Предположим, сейчас польют дожди, может, у грибников еще есть надежда?

— Трудно сказать, — сказала ученая, — грибница-то высохла, особенно в южных областях. Возможно, урожай и станет средним, но такого бума, который был в 2017-м, точно не будет. Да и грибница после прошлого года должна отдохнуть.

— А каких грибов в этом сезоне ожидается больше всего?

— Осенних опят, подгруздков, волнушек, — перечисляет Татьяна Моисеева.

«В болотистых местностях сложились хорошие условия для черники»

Из-за повышенных температур и засухи сроки сбора ягод в этом году начали на неделю раньше обычного. С 18 июня уже разрешено брать чернику на Брестчине и Гомельщине. Гродненская и Могилевская область приступит к сбору с 23 июня, Минская — с 25-го, Витебская — с 26-го.

— В болотистых местностях сложились хорошие условия для черники, — рассказывает Татьяна Моисеева. — Однако спрогнозировать урожай ягод довольно проблематично. Сейчас, например, мы находимся в Милошевичском лесхозе Гомельской области. Были сегодня в Дзержинском лесничестве Лельчицкого района. Там, ближе к болотам, черники много, она крупная. В то же время в соседних лесничествах, где другой уровень грунтовых вод, ягоды почти нет.

По чернике прогнозы у ученых следующие: Брестская, Гродненская области — урожай ниже среднего, Гомельская, Могилевская, Минская — средний, Витебская — выше среднего.

Собирать бруснику в Брестской и Гомельской области можно с 6 августа, в Гродненской — с 10-го, в Могилевской — с 12-го, в Минской — с 15-го, в Витебской — с 16-го.

— За брусникой люди пойдут только в августе, поэтому если будет засуха, урожай совсем снизится, — говорит Татьяна Моисеева.

Пока же прогноз такой: Гомельская область — урожай низкий, Брестская область — ниже среднего, остальные регионы — средний.

Клюквенный сезон на Брестчине откроют с 24 августа, на Гомельщине — 25-го, на Гродненщине — 30-го, на Могилевщине — 1 сентября, на Минщине — 2-го, на Витебщине — 3-го.

Прогноз на урожай следующий: Минская, Витебская области — урожай средний, остальные регионы — ниже среднего.

Планы на голубику топяную: Брестская, Гродненская, Гомельская области — урожай ниже среднего, остальные регионы — средний.