Названы лучшие направления для отдыха этим летом 1 21.06.2018, 10:39

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Несколько интересных вариантов для летнего отпуска.

Греция — античность в современности

Идеально подходит для летнего отдыха и тех, у кого отпуск выпал на сентябрь. Даже во второй половине сентября тут сохраняется прекрасная погода для отдыха на пляже, посещения исторических памятников и старинных монастырей, пишет сайт novostiua.net.

Индонезия — два океана за одно лето

Страна понравится любителям контрастов и всего необычного. За одну поездку вы познакомитесь с мусульманской культурой, размеренным укладом жизни индуистских монахов, насладитесь потрясающей живой природой и увидите современные многоликие мегаполисы. Приятное дополнение поездки — возможность искупаться в водах двух океанов.

Италия — визит в эпоху Ренессанса

Кроме самых чистых пляжей мира, «итальянский сапог» встретит вас бутиками, парфюмерными лавками и множеством памятников, музеев и старинных архитектурных объектов. Рим, Неаполь, Венеция — названия этих городов вплетены в историю, а стены домов и улицы пропитаны ею.

Индия — страна каст и космических технологий

Здесь органично сочетаются миллиард жителей, низкие цены на жилье и питание, сказочный отдых. На родине санскрита древние культурные традиции прочно вплелись в современное общество. Вас ждут джунгли, пустыни, и равнины, величественные Тибет и Гималаи, священный Ганг и прекрасный Гоа.

Кипр — остров счастья

Мягкая зима и жаркое лето круглый год привлекают поток туристов. Купаться в море тут можно с мая по октябрь, а наслаждаться великолепной природой — круглый год. Кипр одинаково подходит для тех, кому нужен семейный, романтический или активный отдых. Чистые пляжи и гостеприимный сервис заставят вас чувствовать себя лучше, чем дома.

Испания — королевский отдых в Европе

Пляжи этого европейского королевства выходят на Атлантический океан и Средиземное море. Ласковое солнце и теплая вода ждут вас с апреля по ноябрь, но тем, кто не любит сильную жару, лучше не приезжать сюда в июле и августе. Здесь вы увидите уникальные черные пляжи и найдете прекрасные места для молодежного и семейного отдыха.