Ансамбль пенсии и пляски 2 Евгений Ихлов

21.06.2018, 12:44

1,749

Евгений Ихлов

Фото: RFE/RL

Юридически за «пенсионную реформу» государство должно выплатить каждому гражданину серьезную сумму.

Некоторое время тому назад в "Языке предельной ясности" я применил принцип "политической филологии" к "пенсионной реформе", объяснив, что она является:

1) техническим дефолтом ПФР [отказ от выплаты положенного;

2) частичной внесудебной конфискацией пенсионных сбережений.

Сегодня я доказываю, что отменяемая пенсия не является таковой.

Пенсия была в СССР. Она выплачивалась государством как единственным работодателем на основе оклада (бывшим колхозникам рассчитывали так же, и получалось 15-20 рублей в месяц), но с условиями - например, выплата работающим пенсионерам ?, верхний предел, институт "персональных пенсионеров".

После краха советской экономики фактически было введено пенсионное пособие, привязанное к реальным возможностям региона (на место съеденных инфляцией сбережений - компенсация на похороны, бесплатный или льготный проезд, льготы по коммунальным платежам). С учетом высокого уровня хронических заболеваний большинство достигающих пенсионного возраста (55-60) могли претендовать на инвалидность 3-ей группы (рабочей).

Затем пенсии "раздвоились". Пенсии в западном смысле - только в независимых пенсионных фондах и для силовиков и госслужащих.

Что касается ПФР, то это, строго говоря, не пенсия, но "страхование от пожилого возраста или болезни". Особенно это стало очевидно при отмене накопления и введения баллов, заменивших накопления.

При установлении инвалидности или достижении возраста 55-60 (при "пенсионном случае") начинается выплата пособия, в значительной степени зависящего не от выплат в фонд, а от благополучия региона. Одновременно вводится система льгот – налоговых, на проезд, некоторые виды обслуживания, а также подарки от региональных и местных властей.

Поэтому перенос начала "пенсионного случая" - это реформа страховая, а не пенсионная. Речь идет об одностороннем изменении условий сделки "страхования" – с существенным ухудшением положения одной из сторон. Согласно ст. 451 УК РФ – это основание для расторжения сделки.

Строго говоря, ПФР обязан выплатить всем платившим в него положенную им сумму на момент вступления нового порядка в силу. Чтобы они могли распорядиться своими взносами по своему усмотрению.

Чтобы не вызвать немедленного банкротства ПФР, такая выплата может производиться ваучерами, которые можно как вносить в НПФ, либо приобретать приватизируемые активы госкопораций, либо использовать для оплаты ипотеки, оплаты образования детей и внуков, оплаты лечения по коммерческим программам… Некий аналог материнского капитала.

Послесловие. По просьбе читателей разъясняю: вклад гражданина в ПФР - такая же его собственность, как и его страховой полис, поскольку формировался за счет его взносов, это и есть суть отмеченной мною разницы.

Евгений Ихлов, «Фейсбук»