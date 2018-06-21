«Хрущевки бьют рекорды по продажам» 1 21.06.2018, 16:43

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Иллюстрационное фото dinas.by

В Минске начали снижаться цены на квартиры.

Новость о повышении цен на квартиры на 22% за год впечатлила многих: такой резвый скачок сложно было предвидеть даже специалистам, пишет kp.by. Многим потенциальным покупателям пришлось отложить новоселье: если еще полгода назад можно было найти однушку в новостройке за $40 тысяч, то теперь такая квартира стоит около $50, причем в панельке и не в центре. Но ситуация на рынке уже меняется.

- Сейчас в Минске начали снижаться цены на жилье, - рассказала Светлана Куделко, заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя Столица». - Если в апреле средняя цена квадратного метра была 1174 доллара, то в мае - 1154, а по данным на 18 июня - 1140. Это информация по реальным заключенным сделкам нашего агентства. Речь идет о типовой квартире в панельном доме в хорошем состоянии.

Специалисты связывают небольшое снижение цен с тем, что на рынок вышло много продавцов, которые в прошлом году придерживали свои квартиры в надежде на то, что кредиты всколыхнут цены и люди будут готовы больше платить. Но их надежды не оправдались: кредиты стали менее доступны из-за того, что немного поменялись условия кредитования (с 1 мая банки выдают кредиты по новым правилам: ежемесячные выплаты не должны превышать 40% дохода). В итоге предложения высыпались на рынок, а спрос немного снизился. У покупателей теперь больше выбора, поэтому цены не растут и даже по чуть-чуть снижаются.

«Хрущевки бьют рекорды по продажам»

- Какие квартиры сейчас пользуются спросом?

- Сейчас меньше покупают однокомнатные квартиры, спрос смещается в сторону двушек, поскольку у них меньше цена квадратного метра. В июне также стали интересны покупателям трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры: по сравнению с апрелем цена на них сейчас заметно снизилась. Сейчас квадрат в однушке стоит в среднем 1230 долларов, в двушке - 1130, в трешке - 1054. А лучше всего сейчас продаются двухкомнатные хрущевки. В мае-июне они бьют рекорды по продажам. Цена квадратного метра в них - примерно по 1100 долларов. Учитывая, что площадь таких квартир 42 - 45 метров, ценник получается достаточно приемлемый: квартиру можно купить за 46 - 50 тысяч.

- Во время летнего затишья продавцы готовы торговаться?

- Как такового затишья в последние годы на рынке летом нет: в июне по инерции еще совершаются сделки, начатые в мае, а в августе появляется новый покупатель - родители, которые присматривают недвижимость детям, поступившим в институты. Немного припадает только июль - и это хорошее время для покупателей. Это месяц, когда будет большой выбор квартир, и при покупке можно больше поторговаться. Что касается скидок, считается, что средний дисконт на стабильном рынке - порядка 5-6% от цены квартиры. На такую сумму сегодня и торгуются продавцы. Иногда, конечно, некоторые люди значительно завышают цены, но если человек приходит не просто поэкспериментировать, а продать квартиру, то скидка именно такая.

В пригороде можно купить квартиры от 600 долларов

Многие из тех, кому не хватает средств на покупку квартиры в Минске, обращают внимание на квартиры в пригороде - Боровлянах, Ратомке, Дзержинске, Прилуках.

- В кольце вокруг Минска много новостроек, где ценник на жилье гораздо ниже, чем в столице, - говорит Светлана. - Готовые квартиры продаются по цене около 900 долларов за квадратный метр. А если вступать в долевое строительство, то цена может быть и от 600 долларов. В строящемся доме в Смолевичах квадрат стоит 575 долларов, цена однушки площадью 39 метров - 22 425 долларов.

По мнению Светланы, в ближайшее время резких перепадов цен на рынке недвижимости не предвидится, а на некоторые квартиры цены будут снижаться и дальше.

До Нового года - без изменений?

Почетный председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николай Простолупов тоже считает, что повышения цен ждать не стоит:

- На мой взгляд, до конца года ситуация на рынке недвижимости будет стабильной и спокойной. Можно ожидать некоторую активизацию осенью, что приведет к незначительному увеличению стоимости жилья. Я не вижу объективных экономических причин для какого-то радикального изменения рынка - их не предвидится ни в кредитной политике, ни в доходах населения.

- Но доходы не росли и в прошлом году, а цены на жилье подскочили на 22%.

- Цены выросли, потому что сработал отложенный спрос. Кризисный 2016 год прошел вяло, многие люди перестали улучшать свои жилищные условия. И в 2017 году и первой половине 2018 года они стали покупать квартиры. Именно поэтому подъем цен произошел достаточно значительный. Меня впечатлили цифры за май этого года: белорусы сдали в обменники рекордный объем наличной валюты - больше 700 миллионов долларов. Это говорит о том, что пошли в расход серьезные заначки. Но сейчас начинают играть роль другие факторы. Если бы застройщикам давали больше площадок, мы бы имели совершенно другую картину. Но предложений по новостройкам мало, и это очень серьезно влияет на рынок. Я считаю, что примерно в таком состоянии, как сейчас, рынок будет до Нового года. Можно не спеша решать жилищный вопрос тем, для кого это актуально.

- Стоит ли ждать этим летом акций и спецпредложений от застройщиков?

- Думаю, что нет, потому что на рынке остались только крупные застройщики с достаточно серьезными финансовыми ресурсами. Просто так выбрасывать квартиры на рынок по сниженным ценам им смысла нет.

Дешевеют ли новостройки?

Цена квадратного метра в новых домах тоже начала постепенно снижаться. По данным портала realt.by, столичные новостройки дешевеют шестую неделю подряд. Снижение от пикового значения 2018 года составляет 1,1% или 14 долларов за квадратный метр. Сейчас средняя цена квадратного метра - 1263 доллара.

Сколько стоит снять квартиру в Минске?

Пока цены на жилье то падают, то взлетают, то снова снижаются, на рынке аренды - штиль: в течение последнего года расценки почти не изменились.

- Аренда однокомнатной квартиры в Минске в среднем обойдется в 200 долларов в месяц без учета коммунальных платежей, - рассказала начальник отдела аренды агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая. - Речь идет о жилье, которое находится недалеко от метро и отличается аккуратным ремонтом и наличием бытовой техники. Если отказаться от удобного местоположения либо от ремонта или мебели, то можно найти варианты дешевле. Если нужна квартира с более современным интерьером и дополнительными опциями, такими как посудомоечная машинка, то придется заплатить дороже. Есть еще один нюанс, на который стоит обратить внимание. Если в квартире никто не прописан, то стоимость аренды может быть меньше, но расходы на оплату коммуналки в этом случае будут увеличены.

Снять двухкомнатную квартиру можно за 250 долларов. Есть и более бюджетные варианты, например за 200, но либо полностью без мебели, либо только с кухней. Аренда трехкомнатной квартиры обойдется в среднем в 280 долларов.

Вырастут ли цены к концу лета накануне нового учебного года? Специалисты прогнозируют незначительное подорожание в пределах 5 - 7%, а затем возвращение цен к прежнему уровню.