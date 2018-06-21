Эксперты назвали самые качественные автомобили в мире 2 21.06.2018, 18:06

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В тройке лидеров оказались исключительно корейские бренды.

Специалисты американской компании JD Power составили список самых качественных автомобилей, продающихся в США. В тройке лидеров оказались исключительно корейские бренды – Genesis, Kia и Hyundai. Рейтинг представлен на официальном сайте компании, передает m24.ru.

Автомобили немецкий марок Porsche и Ford заняли четвертое и пятое места. Последние позиции рейтинга достались машинам европейских брендов Jaguar, Land Rover и Volvo. Больше всего пользователи жалуются на работу их мультимедийных систем.

Исследование проводилось на основании опроса 75 тысяч покупателей моделей 2018 года выпуска после 90 дней эксплуатации. Водители отвечали на 233 вопроса по восьми категориям автомобилей (компактные, полноразмерные, SUV, пикапы и так далее).

Некоторым автопроизводителям удалось за прошедший год избавиться от ряда недочетов, которые были выявлены в прошлом исследовании. Наибольшего прогресса, по мнению автолюбителей, добились Mazda, Mitsubishi, Cadillac, Infiniti, Hyundai и Lexus.