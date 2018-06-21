До конца года трасса М6 станет полностью четырехполосной 21.06.2018, 21:44

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На ее реконструкции потратили более 70 миллионов долларов.

Движение по четырем полосам на автотрассе М6 откроют до конца 2018 года, передает БелТА сообщение Владимира Кравцова, председателя облисполкома Гродно.

Реконструкция данной автодороги ведется с 2016 года. За прошедшее время в новую трассу уже вложено более 70 миллионов долларов. Деньги ушли не только на реконструкцию дорожного полотна, но на постройку нескольких десятков новых мостов, ощутимый ремонт ранее существующих дорожных сооружений.

– Работы проводятся по графику. Уже есть отремонтированные участки, на которых движение по четырем полосам будет открыто ближайшие месяц-два, – уверил журналистов Кравцов. – Однако есть на трассе отрезки, где работы стартовали позже, и еще на нескольких участках не будет финишного покрытия, так как его качественно нанести не позволят погодные условия.

Так как стоит задача до конца 2018 года открыть движение на всем протяжении трассы Минск-Гродно, то больший объем работ будет завершен. Финишную же точку в ремонте трассы М6 поставят до июня 2019 года.