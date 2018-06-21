Гол Василюка принес «Динамо» победу над сборной клубов высшей лиги 21.06.2018, 22:01

Матч состоялся в рамках открытия стадиона «Динамо» в Минске.

Объединенная команда минского и брестского клубов "Динамо" одержала победу над сборной клубов высшей лиги в матче открытия минского стадиона "Динамо" — 4:3. Победу динамовцам принес гол Романа Василюка с передачи Виталия Булыги, передает pressball.by.

Сборная клубов высшей лиги — Динамо — 3:4

Голы: 0:1 — Нойок (21). 0:2 — Макась (26). 1:2 — Антилевский (32). 1:3 — Савицкий (37). 2:3 — Шикавка (57). 3:3 — Холодинский (73). 3:4 — Василюк (80).