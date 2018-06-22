Почему «коммуналка» в райцентре дороже, чем в Минске 9 22.06.2018, 12:41

При этом зарплата в регионах значительно ниже.

Intex-press сравнила стоимость услуг ЖКХ в столице и в районном центре Барановичи. Оказалось, что жители Барановичей платят по жировке больше, чем минчане. При этом зарплата в столице гораздо выше, чем у нас.

Для расчетов мы брали среднестатистическую семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире 48 квадратных метров.

Воспользовавшись сервисом «Калькулятор услуг ЖКХ» на Портале коммунальной грамотности, мы узнали, что за май 2018 года эта семья, проживающая в Минске, заплатила за услуги ЖКХ (капремонт, техобслуживание, лифт, воду, уборку и освещение в подъезде) 35,2 рубля. Этой же семье, проживающей в Барановичах, коммуналка обошлась в 36,2 рубля.

Получается, за год барановичская семья заплатит за услуги ЖКХ на 12 рублей больше, чем столичная. При этом зарплата в столице примерно в полтора раза выше, чем в нашем городе. В апреле номинальная зарплата в Минске составила 1275 рублей, в Барановичах – 804 рубля.

Почему так происходит

Тарифы на некоторые услуги ЖКХ (воду, канализацию, капремонт и некоторые другие) устанавливают облисполкомы, а в столице – Минский горисполком. Разная сумма в жировках получается из-за того, что установленные цены на некоторые из этих услуг в Минске и в Брестской области отличаются. Например, кубометр водоснабжения и канализации в Минске по субсидируемому тарифу стоит 1,3451 рубля, в Брестской области – 1,4244 рубля.

В Брестском областном унитарном предприятии «Управление ЖКХ» говорят, что тариф высчитывают на основании фактической себестоимости услуги ЖКХ. То есть на Брестчине себестоимость той же воды и ее отведения выше, чем в Минске.