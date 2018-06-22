Японский чиновник ушел на обед на три минуты раньше – его начальство извинилось на ТВ 4 22.06.2018, 14:24

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Госслужащие поклонились жителям города из-за причиненных неудобств.

В японском городе Кобе местным чиновникам пришлось публично принести извинения за то, что их коллега-госслужащий позволил себе уйти на обед на три минуты раньше положенного времени.

Как сообщает The Independent, провинившийся – 64-летний служащий бюро водоснабжения Кобе, чье имя не называют – был многократно уличен в проступке. Его коллеги подсчитали, что за последние семь месяцев он более 20 раз на три минуты раньше уходил с рабочего места, чтобы купить свой бенто – традиционную однопорционно упакованную еду в Японии.

Виновника оштрафовали на половину однодневного заработка, а его руководители организовали публичную пресс-конференцию с принесением извинений, которую показали на общенациональном телевидении.

"Очень прискорбно, что такой проступок произошел. Мы приносим за него глубокие извинения", - заявил официальный представитель бюро на пресс-конференции и вместе с тремя коллегами, согласно японской традиции извинения, исполнил продолжительный глубокий поклон.

Бюро пошло на такие меры, поскольку "мы связаны обязанностями государственной службы и должны тратить рабочее время на исполнение своих обязанностей", пояснил в комментарии CNN представитель этой госконторы Джен Ока.