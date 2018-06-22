Впечатляющее видео: Более миллиона вышли на митинг за главного соперника Эрдогана 22.06.2018, 18:39

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Митинг проходил в турецком Измире.

В турецком Измире более миллиона вышли на улицы в знак поддержки оппозиционного политика Мухаррема Индже из Республиканской народной партии.

Об этом пишет RFE/RL.

Индже считают главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на внеочередных президентских выборах, которые запланированы на 24 июня.

Организаторы утверждали, что на митинг вышло 2,5 млн человек, хотя эта цифра не подтверждена. Некоторые опросы показывают, что Эрдоган не получит большинства голосов в первом туре и придется провести второй тур 8 июля.

С 7 по 19 июня проходило голосование в турецких дипмиссиях за рубежом. По официальным данным, количество турок, принявших участие в голосовании за рубежом, было рекордным.

Турецкие экспаты все еще могут проголосовать до 24 июня, но только в турецких пограничных пунктах.