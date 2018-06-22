Артем Милевский: Для меня честь играть на «Динамо», куда я ходил, будучи пацаном 3 22.06.2018, 21:02

Артем Милевский

По словам форварда брестского «Динамо», он никогда не забывал о Родине.

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский поделился впечатлениями от участия в открытии столичного стадиона "Динамо". По его словам, он никогда не забывал о своей Родине, а со стадионом "Динамо" у него связаны самые теплые воспоминания.

- До этого дважды играл на этом стадионе, сейчас уже в третий раз. Спасибо всем, кто предоставил мне эту возможность. Для меня честь играть на этом стадионе, куда я ходил, будучи пацаном, переживал за Валентина Белькевича, Александра Хацкевича, за людей, которые создавали белорусский футбол. Для меня сборная была не пустым звуком. Так сложилась жизнь, что я выступал за сборную Украины. Мне приятно здесь находиться. Грандиозный стадион и грандиозное открытие.

Да, матч товарищеский, но даже в нем хочется выиграть. Рад за Романа Николаевича Василюка и за всех "динамовцев", которые победили.

После матча мы выдвигаемся в Брест, в понедельник предстоит игра, будем готовиться. Последние два матча выиграли: с "Ислочью" и сегодня, поэтому тренировки пройдут в хорошем настроении, — передает слова Милевского клубная пресс-служба.